Charlene de Monaco et sa fille Gabriella : duo craquant en tenues bariolées

Grand événement de la principauté de Monaco, l'édition 2019 du pique-nique des Monégasques a réuni une grande foule de fidèles le 6 septembre 2019. Munis de leur paniers (u cavagnëtu), la foule attendait avec impatience l'arrivée de la famille princière.

Très unis, Albert de Monaco, sa femme Charlene et leurs enfants Jacques et Gabriella (4 ans et demi) sont arrivés main dans la main pour assister à cette fête traditionnelle de la rentrée malgré le mauvais temps. En effet, cette manifestation monégasque a failli être annulée à cause d'un orage qui s'était déclaré peu avant 18 heures. Un suspense finalement récompensé par l'arrivée très attendue d'Albert II et de sa femme.

Le couple et ses deux enfants se sont rendus au parc princesse-Antoinette où ils ont été accueillis par les danseurs et danseuses de la Palladienne de Monaco. La famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan mais aussi par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy.

Un moment de "convivialité, de fête et de joie"

Habillée dans une tenue très colorée ressemblant à un sari, Charlene était radieuse. Sa fille était vêtue d'une robe bariolée à motif wax, peut-être une référence aux origines africaines de sa maman. De son côté, le prince héréditaire Jacques était vêtu d'un ensemble plus sobre composé d'une chemise blanche et d'un bermuda. Son papa était également habillé de manière plus classique avec un costume. Seule petite touche de couleur, la corde rouge nouée autour de son cou en guise de cravate.

Depuis sa création en 1931, cette fête rassemble chaque année de nombreux fidèles. L'archevêque Bernard Barsi a salué dans son homélie ce moment de "convivialité, de fête et de joie". Il a également rappelé dans son prêche l'importance de l'exemplarité et de la fraternité à Monaco : "Renforçons nos liens d'amitié entre Monégasques. Nous sommes différents mais unis sur l'essentiel. Les gens, de l'extérieur nous observent, et nous avons le devoir d'être exemplaires." La mairie avait d'ailleurs tout organisé pour que cet événement soit exemplaire. Poubelles de tri placées dans le parc, gobelets en carton, tout devait être propre. Les invités devaient également amener de la vaisselle réutilisable. Une principauté à prendre pour exemple !