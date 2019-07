Charlene de Monaco : Épaules joliment dénudées pour une sortie avec Jacques

Le cheval Fantasia de Ligny associé à Children and Future a remporté la course de trot et un chèque de 10 000 euros remis des mains de Charlene de Monaco. Le deuxième et troisième prix ont été attribués respectivement au binôme Fresh News/Croix-Rouge française Cagnes-sur-Mer et Fifi Impératrice/Coeur de Course qui ont gagné 6 000 euros et 4 000 euros.

Les onze autres associations ayant participé à la compétition - Action Innocence, AMAPEI, Croix-Rouge monégasque, Fight Aids Monaco, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Princesse Charlène de Monaco, Fondation Princesse Grace,Ligue contre la cardiomyopathie, Refuge de l'Espoir, Saint Vincent de Paul, SNSM Menton - ont également reçu chacune 3 000 euros.

L'événement hippique et caritatif a attiré de nombreuses personnalités : François Forcioli-Conti, président de la Société des Courses de la Côte d'Azur, Dominique de Bellaigue, président du Trot Français, Louis Nègre, Sénateur Maire de Cagnes-sur-mer, les joueurs de rugby néo-zélandais M. Duncan Paia'aua ainsi que le cycliste australien M. David Tanner et le champion du monde italien de Kick Boxing K1 Federico Vella.

La dernière apparition officielle de Charlene de Monaco remontait au 30 juin dernier, lorsqu'elle avait remis le prix Raw Speed: McLaren F1 lors du concours Elégance et Automobile à Monte-Carlo 2019 sur la place du palais à Monaco. Juste avant, l'épouse du prince Albert s'était rendue en solo en Grèce.