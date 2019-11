Charlene et Albert de Monaco : Élégance et complicité pour la Fête nationale

L'heure est à la fête sur le Rocher. Ce 19 novembre 2019 marque le jour de la Fête nationale monégasque. Comme chaque année, ce rendez-vous est l'occasion de voir la famille princière réunie pour une journée au programme bien rodé. Dès ce mardi matin, le prince Albert, son épouse Charlene et leurs proches étaient sur leur trente-et-un pour une messe solennelle en la cathédrale de Monaco. Cette édition 2019 a rendu un hommage tout particulier à la princesse Grace de Monaco, qui aurait eu 90 ans le 12 novembre dernier.

Tandis que le souverain de 61 ans et son épouse sont allés à la rencontre de Monseigneur Barsi, après être arrivés en voiture, les plus jeunes membres du clan sont quant à eux arrivés sur place à pied. Bras dessus bras dessous, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, ainsi que la princesse Alexandra de Hanovre et les jeunes mariés Louis Ducruet et sa femme Marie sont arrivés avec le sourire. Côté look, place aux tenues de créateur. En ce jour de fête, la princesse Charlene a misé sur un total look blanc en capeline et pantalon large. La princesse Caroline a de son côté misé sur un éclatant tailleur turquoise.

Direction ensuite le palais princier pour une remise de décorations dans la Cour d'honneur et une revue des troupes par le prince. Comme à son habitude, la famille a ensuite salué le public depuis le balcon ensoleillé : l'occasion d'apercevoir les enfants d'Albert II et Charlene, qui ont fait une apparition remarquée. Adorable dans son costume militaire, le petit Jacques (4 ans) a une nouvelle fois affiché sa complicité avec sa soeur jumelle Gabriella. D'autres enfants princiers étaient aussi de la partie : Stefano et Francesco (2 ans et 1 an), les enfants de Pierre Casiraghi, ainsi qu'Alexandre, India (6 ans et 4 ans) et Maximilian (1 an), les enfants d'Andrea Casiraghi. Seule Charlotte Casiraghi a brillé par son absence...