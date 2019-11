Charlotte Casiraghi : Au naturel à Paris pour les héritiers de Saint-Exupéry

Grande absente des célébrations de la Fête nationale monégasque, auxquelles sa mère la princesse Caroline et ses frères Andrea et Pierre assistaient en famille trois jours plus tôt, Charlotte Casiraghi a en revanche répondu présente pour célébrer à Paris, vendredi 22 novembre 2019, le 10e anniversaire de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse.

Point d'orgue de deux jours de manifestations et d'ateliers organisés à la Maison des Océans autour de la connaissance scientifique, de la conscience écologique et de la transmission, la nièce du prince Albert II de Monaco présidait, en tandem avec Raphaël Domjan, à la remise des prix du Concours d'écriture Antoine de Saint-Exupéry 2019 à destination de la jeunesse francophone. Sobrement vêtue d'une jupe longue anthracite, d'un pull noir et de bottines, la jeune philosophe monégasque, très naturelle pour cette rencontre comme en témoignait son visage dépourvu de maquillage, a récompensé avec plaisir les jeunes lauréats de ce concours sur le thème de l'océan qu'avaient lancé quelques semaines plus tôt les skippers Thomas Coville et François Gabart. Eux-mêmes avaient été récompensés quelques mois auparavant par la Fondation, recevant au mois de février le 1er Trophée Antoine de Saint-Exupéry pour leurs records du monde successifs (en décembre 2016, puis décembre 2017) du tour du monde en solitaire.

Après la remise des prix, à laquelle prenait également part la pilote de voltige handicapée Dorine Bourneton, la vidéo mettant en perspective la vocation du concours d'écriture en question a été projetée, avant le mot de la fin prononcé par François d'Agay président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse et un générique signé Calogero : sa magnifique chanson Voler de nuit, directement inspirée par les exploits et l'âme aventurière de l'aviateur et écrivain, parue en 2018 sur son album Liberté chérie, a été adoptée par la Fondation et a été chantée en choeur par le public. C'est d'ailleurs Calo qui était en 2018 le parrain du Concours d'écriture : il avait alors invité les participants à "écrire une lettre porteuse d'un message d'espoir et d'avenir pour la planète".

L'association de Charlotte Casiraghi à l'édition 2019 sur le thème des océans n'était pas non plus dénuée de pertinence : son oncle le prince Albert est en effet une figure de proue du combat environnemental pour la sauvegarde des espaces marins.

Les deux journées organisées pour le 10e anniversaire de l'organisme, inaugurées jeudi 21 novembre par l'arrivée du Petit Prince, ont proposé rencontres, échanges et projections de films et reportages, avec les témoignages de personnalités comme les pilotes et explorateurs Loïc Blaise et Gérard Feldzer, de la spationaute Claudie Haigneré, et la participation du saxophoniste Guillaume Perret et du dessinateur Cédric Fernandez. Trois grand axes, perpétuant la mémoire de Saint-Ex' et prolongeant son esprit visionnaire, ont été à l'honneur : "Aviation, Aventure & Climat" (dépassement de soi, courage et conscience écologique), "Espace, Sciences & Rechercheé (esprit pionnier, sens de l'audace et culture scientifique), et "Éducation, Formation & Handicap" (transmission, diversité et citoyenneté).