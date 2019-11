Charlene de Monaco de gala : elle ose le tailleur pantalon face à Caroline

La Fête nationale monégasque s'est achevée en beauté mardi soir. Le 19 novembre 2019, jour de la saint Rainier, le prince Albert, son épouse et le reste de la famille princière se sont réunis pour une journée de fête ensoleillée. Le soir, place au traditionnel gala au Grimaldi Forum de Monaco. L'occasion de voir la princesse Charlene dans un nouveau look de soirée moderne et épuré.

Aussi bien pour la messe matinale que pour la cérémonie dans la Cour du palais, l'ex-athlète de 41 ans avait d'abord misé sur un ensemble blanc signé Akris, l'une de ses marques fétiches. Le soir, place à un look masculin-féminin en tailleur pantalon noir et chemise blanche. Charlene a accessoirisé sa tenue audacieuse d'une paire d'escarpins, d'une pochette noeud et d'une paire de boucles d'oreilles mises en valeur par sa coupe courte. Un choix mode qui a le mérite de se démarquer face aux tenues plus classiques de la princesse Caroline ou de sa belle-fille Beatrice Borromeo.

Après une arrivée en grande pompe, tous ont ensuite assisté à la représentation de l'opéra Lucia di Lammermoor organisée pour ce jour de fête. De quoi finir en beauté cette Fête nationale marquée par la présence des plus jeunes héritiers Grimaldi. Comme chaque année, les jumeaux Jacques et Gabriella (4 ans) avaient revêtu leurs plus beaux habits pour aller saluer les Monégasques depuis un balcon du palais. Les enfants du souverain ont été rejoints par leurs nombreux cousins : Stefano et Francesco (2 ans et 1 an), les fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, ainsi qu'Alexandre, dit Sacha (6 ans), sa soeur India (4 ans) et Maximilian (1 an), les trois enfants d'Andrea Casiraghi et son épouse, Tatiana Santo Domingo.