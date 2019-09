Gad Elmaleh : Le planning "cadré" de son fils Raphaël, 5 ans

Gad Elmaleh est triste chaque fois qu'il est séparé de ses fils, surtout du plus jeune des deux, Raphaël, qui fêtera ses 6 ans en décembre prochain. "Quand j'étais aux États-Unis, ce qui me manquait, ce qui me rendait assez triste, c'était d'être loin d'eux, vraiment. Quand bien même je faisais des talk-shows ou des grosses salles, je sortais de scène et je me trouvais un peu bébête de ne pas être au côté de mon petit", avait-il confié dans l'émission Au tableau !!! (C8) en juillet dernier.

Actuellement en promotion de la pièce de théâtre L'Invitation, qu'il jouera à partir du 2 octobre prochain au théâtre de La Madeleine avec Philippe Lellouche et Lucie Jeanne, l'humoriste et comédien de 48 ans enchaîne les interviews. Il se confie cette fois-ci à TV Mag.

Au cours de cet entretien, Gad Elmaleh évoque la vie de parents séparés. De son amour pour l'actrice et écrivaine Anne Brochet est né Noé il y a dix-huit ans et de celui pour Charlotte Casiraghi, Raphaël, qui est né en décembre 2013. "On ne peut pas se permettre d'improviser, surtout pas respect pour les mamans et les enfants", juge-t-il. Surtout que Raphaël, qui a fait sa rentrée en CP ce mois-ci, a besoin de stabilité et d'un emploi du temps bien rodé : "Ils sont dans mon planning en permanence ! Avec le petit, c'est cadré : école, activités, sport, vacances, scolaires." "Je m'en occupe comme un père qui veut donner du temps à son fils", ajoute-t-il.

S'agissant de son aîné, Noé, 18 ans, la relation est moins codifiée, c'est plus 'intuitif". "On se voit pour partager un moment comme un dîner par exemple", explique-t-il.

Malgré une carrière bien remplie, faite surtout de succès et parfois de critiques blessantes, Gad Elmaleh fait toujours passer ses fils en priorité et prend son rôle de père très au sérieux : "On ne sait jamais si on est un bon père, mais je fais tout pour l'être. J'essaie de transmettre mes valeurs à mes enfants, surtout celle du travail. Je leur explique que faire rire les gens, c'est un travail. C'est avec ça que je gagne de l'argent pour les emmener en vacances et leur offrir des cadeaux."

Noé et Raphaël ne pourront donc qu'avoir les pieds sur terre.