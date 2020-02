Charlotte Casiraghi : À 33 ans et avec deux enfants, elle reprend ses études

Dans le couple Charlotte Casiraghi-Dimitri Rassam, Dimitri est celui qui dédie son temps son cinéma. Le fils de 38 ans de Carole Bouquet est producteur. Mais aujourd'hui, c'est Charlotte qui fait un passage remarqué dans le monde du septième art.

La fille de 33 ans de Caroline de Monaco et du regretté Stefano Casiraghi est la coproductrice du film Notre-Dame du Nil d'Atiq Rahimi en salles depuis le 5 février 2020. L'adaptation du roman de Scholastique Mukasonga s'intéresse au génocide rwandais et à une épuration survenue en 1993. Dans le prestigieux institut catholique Notre-Dame du Nil, perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l'élite du pays. En passe d'obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d'adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l'école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

Rare dans les médias, Charlotte Casiraghi se confie sur ce projet et ce qui l'a poussée à y participer dans les pages du magazine ELLE (numéro du 7 février 2020). "J'ai été bouleversée par la dimension universelle du texte", explique-t-elle. L'ex-compagne de Gad Elmaleh n'a qu'un regret, celui de n'avoir pas pu se rendre sur le tournage du film : "J'avais une excuse, j'étais enceinte de Balthazar !" Charlotte Casiraghi a donné naissance à son deuxième enfant, le premier avec Dimitri Rassam, en octobre 2018. Le couple s'est marié quelques mois après la naissance de son fils, le 1er juin 2019. La fille de Caroline de Monaco est également la maman de Raphaël, 6 ans, né de sa relation avec Gad Elmaleh.

La première passion de Charlotte Casiraghi est la philosophie. Elle s'occupe des Rencontres philosophiques à Monaco et à Paris. Au cours de cet entretien accordé à ELLE, elle révèle qu'elle reprend une vie d'étudiante : "Je viens de reprendre mes études de philosophie, ce qui, à 33 ans et avec deux petits garçons, est déjà assez costaud ! [Rires]" En 2007, elle avait obtenu une licence de philosophie à l'université Paris-Sorbonne.

L'intégralité de l'interview de Charlotte Casiraghi est à retrouver dans ELLE en kiosque le 7 février 2020.