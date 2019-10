Gad Elmaleh, la polémique sur le plagiat : "C'était extrême et démesuré"

Invité de RTL Matin vendredi 11 octobre 2019, Gad Elmaleh est revenu sur les accusations de plagiat dont il fait l'objet depuis janvier dernier. L'humoriste a souhaité faire de ce petit coup dur une force, en se servant de l'affaire pour son nouveau spectacle, prévu pour octobre 2020. "Vous dites que ça sera 100 % Gad. Mais est-ce que ça veut dire que ça sera 0% plagiat ?", questionne Alba Ventura.

"Je n'ai même pas envie de dire ça, car ça voudrait dire quoi ? Que "avant il faisait du plagiat?" Non. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit dans Le Parisien. On a pris le temps de pouvoir parler et comprendre ce qui était mes inspirations. Oui, en regardant ces comiques américains nuit et jour, quand le stand up est arrivé, je m'en suis inspiré, plus qu'inspiré. Il y a des choses que j'ai prise d'eux", a reconnu une nouvelle fois Gad Elmaleh.

"Tourner cette situation en dérision"

Pourquoi raviver le couteau dans la plaie en évoquant encore une fois cette polémique ? "Pour me moquer de moi, pour tourner cette situation un peu en dérision. Je pense que c'est important, ça fait partie de mon métier. J'ai toujours parlé d'autobiographie, ça fait partie de ma vie. Ce qui est arrivé n'a pas été agréable, c'était même assez extrême et démesuré. C'est quelque chose qui m'a touché. J'ai envie d'en parler, ça fait partie de ma vie", poursuit l'humoriste, qui semble assumer totalement ces petites inspirations

Gad Elmaleh ne laissera cependant pas ces accusations de plagiat occulter le reste de son travail, qui a tout de même fait sa renommée. "Toute ma vie ça a été 100% moi et il y a plein d'inspirations dont je ne parle jamais qui sont tellement plus présente de la minute trente de vannes américaines. On a parlé de Raymond Devos, de Claude Nougaro... tout ça se sont des inspirations. On peut parler des peintres ou des chorégraphes qui m'ont inspiré", conclut le comique.

Pour rappel, la chaîne YouTube CopyComic avait relevé plusieurs passages de différents spectacles de Gad Elmaleh, reprenant parfois mot pour mot des blagues d'humoristes américains comme Martin Matte, Dana Carvey, Jerry Seinfeld mais aussi français comme Coluche, Titoff ou encore Dany Boon.