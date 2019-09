Gad Elmaleh trop inspiré par d'autres humoristes : "OK, d'accord"

Mardi 24 septembre 2019, Gad Elmaleh a rencontré sept lecteurs du Parisien au siège du quotidien situé dans le 15e arrondissement de Paris. Le fruit de leurs nombreux échanges est publié dans l'édition de ce mercredi 25 septembre. Il y est longuement question des accusations de plagiat que le célèbre humoriste de 48 ans avait démenties pour la première fois le 14 février dernier, en reprenant son mythique rôle de Chouchou. Certes, la défense avait été maladroite, mais c'était aussi une façon d'utiliser l'humour pour cacher son mal-être.

Dans les colonnes du Parisien, Gad Elmaleh reconnaît ne pas avoir bien vécu "du tout" les accusations de plagiat relayées par les vidéos de CopyComic : "C'était très violent, très excessif et démesuré par rapport à ce qu'il y a de vrai, c'est-à-dire les inspirations que je revendique." L'humoriste reproche le "fond de hargne" et la "volonté de nuire."

Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas

Au fil des questions, Gad Elmaleh reconnaît, comme il l'a déjà fait précédemment, avoir trop puisé dans des prestations américaines, mais toujours en les retravaillant à sa "sauce". "Alors, je me suis inspiré d'eux. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il y a un confessionnal pour humoristes ?", demande-t-il. Pour l'ex-compagnon de Charlotte Casiraghi, le fait qu'il se soit par exemple trop inspiré de Steven Wright, qu'il admire, ne doit pas remettre en cause l'ensemble de sa carrière : "Une minute trente de show sur vingt ou trente heures de spectacles que j'ai faits dans ma vie, ça ne résume pas ma carrière."

À la question de savoir s'il regrette "d'avoir copié", Gad Elmaleh répond, sans fuir : "Pas vraiment. Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse." La star du rire s'adresse à celui ou ceux qui se cache(nt) derrière CopyComic. "Eux savent à qui ils s'attaquent. Moi, je veux bien reconnaître des erreurs, mais il faut me dire à qui on parle. Et puis, franchement, en France, la délation anonyme, ça me met un peu la nausée...", confie-t-il, en faisant, de façon évidente, référence à la période peu glorieuse de l'Occupation.

Ces accusations n'ont néanmoins pas stoppé Gad Elmaleh dans ses projets puisqu'il planche sur un nouveau spectacle qu'il certifie "100% Gad" : "Quand j'écris, maintenant, je ne suis plus le même mec, et tant mieux. Ça m'a donné une espèce de niaque que j'ai retrouvée." La preuve donc qu'il sait ce remettre en question, comme lorsqu'il reconnaît "l'accueil mitigé" de Huge in France (Netflix). Il révèle également être en discussion pour participer à un épisode de la série à succès de France 2 Dix pour cent : "Je suis super excité de le faire."