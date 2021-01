Julie Depardieu : Le premier amour de sa vie est un grand musicien

Voilà maintenant dix ans que Julie Depardieu file le parfait amour avec Philippe Katerine. Mais avant de fonder une famille avec l'acteur et chanteur, la fille de Gérard Depardieu a connu une première histoire de coeur avec un autre artiste connu...

Entre 2001 et 2008, la comédienne a été en couple avec le violoniste français Laurent Korcia. Le musicien est une figure bien connue de la musique : formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puis au Royal College of Music de Londres, ce Parisien a remporté plusieurs concours prestigieux avant de se produire partout dans le monde comme soliste invité. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Laurent Korcia a enregistré plusieurs disques aux genres variés, s'illustrant tout aussi bien dans le rock, le classique, le jazz et même la musique tzigane.

Durant leur relation, Julie Depardieu et Laurent Korcia étaient apparus à plusieurs reprises ensemble, que ce soit sur le tapis rouge des premières de cinéma, en spectateurs de concerts de bienfaisance ou lors de soirées mondaines. Auprès du magazine Paris Match en 2010, la comédienne avait confié aimer être la compagne d'un musicien connu, bien plus que d'être la fille d'une icône du 7e art : "Femme de... Au moins, c'est un choix. J'ai été femme de violoniste, porteuse de violon, et j'aimais bien ce statut. Fille de, il faut faire avec."