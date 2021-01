La chronique des Bridgerton en guerre contre The Crown : les deux séries "se marchent sur les pieds"

C'est la bataille des séries mondaines ! La chronique des Bridgerton est un succès si immense, depuis sa mise en ligne sur Netflix, qu'une deuxième saison a déjà été confirmée par la plateforme. Le problème, c'est que le tournage correspondra à celui d'un autre hit immense aux allures princières : The Crown. Et les deux programmes n'ont pas que le goût des amourettes, des costumes et des bonnes manières en commun. Ils partagent aussi quelques lieux de tournage en Angleterre.

C'est un vrai casse-tête

Selon une source du journal The Sun, cet inconvénient logistique serait en train de tourner au drame. "Les deux séries ont des décors similaires. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils commencent à se marcher sur les pieds, explique une source de la publication. Netflix va prendre soin de régler le problème. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est de prendre plus de retard. Mais il n'y a qu'un nombre limité de demeures majestueuses qui correspondent à ces tournages, et c'est un vrai casse-tête."

Si vous avez l'oeil, vous pouvez effectivement remarquer quelques similitudes géographiques entre les deux shows. La Wilton House, située à Wiltshire, a par exemple été transformée en Buckingham Palace pour les uns, mais aussi en la demeure du duc d'Hastings pour les autres. Difficile de donner la priorité à l'une des deux séries. Depuis quatre saisons, The Crown fait partie des créations les plus populaires de Netflix. D'un autre côté, La chronique des Bridgerton, qui met en scène l'incroyable duo Phoebe Dynevor/Regé-Jean Page, connaît le plus beau démarrage de l'Histoire.

Dévoilés par Netflix le jour de Noël 2020, les huit épisodes de La chronique des Bridgerton ont explosé tous les records. La série aurait été visualisée dans plus de 82 millions de foyers à travers le monde et se serait hissée dans le top 10 de tous les pays - excepté le Japon. "Je pense qu'il y a une sorte de revirement dans ce que les gens ont envie de voir en ce moment, pour se sentir inspirés, s'évader ou juste se sentir mieux, explique Jinny Howe, qui travaille pour la plateforme. On ne peut pas prévoir comment les choses vont évoluer, mais ça devrait rester ainsi encore un bout de temps..." Début de réponse lors de la mise en ligne de la saison 2, confirmée depuis le 21 janvier 2021...