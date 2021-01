Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor en couple ? L'acteur répond

Après avoir signé un généreux deal avec Netflix, Shonda Rhimes tient son carton. La créatrice et productrice américaine est derrière la réussite de la série La Chronique des Bridgerton, succès populaire mondial avec pas moins de 63 millions de visionnages en un mois ! On y suit les histoires de coeur et de sexe de jeunes adultes, sous l'oeil de l'indiscrète Lady Whistledown... Le couple phare de la série suscite la curiosité.

Dans cette adaptation des livres de Julia Quinn, le couple formé à l'écran par Phoebe Dyvenor (alias Daphné Bridgerton) et Regé-Jean Page (Simon Basset, Duc d'Hastings) tient en haleine le public avec sa romance contrariée, sa découverte de la passion et ses petits mensonges... Mais quid de la vie intime des acteurs ? Alors qu'une rumeur a alimenté les réseaux sociaux, voyant les deux jeunes gens poursuivre dans la vraie leur alchimie à l'écran, ils ont répondu. "Je pense que tout ce que vous devez savoir se trouve devant la caméra. C'est pourquoi nous l'avons présenté si joliment pour vous", a ainsi clamé Regé-Jean Page à Access.

Et l'acteur de 31 ans de préciser : "Je crois donc que les échanges qui font des étincelles, les intrigues et tout ce qui forme le coeur de la série sont déjà suffisants comme ça." Si romance il y a, elle n'est donc que fictive a-t-il expliqué entre les lignes. Et que les fans ne s'imaginent pas que Phoebe Dyvenor, 25 ans, puisse également tomber amoureuse dans la vraie vie d'un autre de ses prétendants à l'écran, le prince Friedrich : incarné par Freddie Stroma, l'acteur est un homme marié à une jolie comédienne.

Au vu du succès de la série, nul doute que du côté de Netflix on doit déjà envisager de lancer une seconde saison avec l'aide des romans de Julia Quinn. La famille Bridgerton ne manque pas de jeunes filles de Hyacinthe à Éloïse en passant par Francesca...