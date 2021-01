Jonathan Bailey (Bridgerton) gay : il a "beaucoup aimé" ses scènes de sexe dans la série

L'heure serait-elle enfin au changement dans l'industrie du divertissement ? Alors que les acteurs gays étaient priés de se taire s'ils voulaient jouer des personnages hétérosexuels "crédibles" aux yeux des spectateurs, la série Chronique des Bridgerton vient prouver le contraire. Qui peut dire que Jonathan Bailey, ouvertement gay, n'est pas crédible dans son rôle d'Anthony, aîné étouffant du clan Bridgerton et amant passionné de Siena Rosso incarnée par Sabrina Bartlett ?

Interrogé en promo pour le lancement de la série imaginée par l'incontournable créatrice Shonda Rhimes pour Netflix, Jonathan Bailey a multiplié les confidences. Le jeune acteur anglais âgé de 32 ans s'est notamment exprimé sur les nombreuses scènes de sexe de la série, à commencer par les siennes. "C'était comme faire des cascades. Et de manière impeccable car nous avions un coordinateur spécial intimité, ce qui est assez récent dans l'industrie (...) Grâce à cela, tout est incroyablement bien protégé et cela est devenu alors très amusant à jouer", a-t-il confié à Digital Spy en décembre 2020.

Jonathan Bailey, que l'on a pu voir dans les séries Broadchurch, Doctor Who ou encore Chewing Gum, a beaucoup aimé tourner avec sa partenaire Sabrina Bartlett, qu'il qualifie de "brillante". Le comédien ajoute : "J'avais beaucoup de scènes intimes avec elle et nous nous connaissions grâce au show business depuis quelques années alors on a travaillé intensément à rendre tout cela crédible." L'acteur s'est également félicité de voir la série aborder la sexualité sous différentes formes. "C'était une parfaite opportunité de montrer comment il y a plusieurs manières de pratiquer le sexe (...) Ouais, c'était parfait. J'ai vraiment aimé ça", a-t-il souligné.

Jonathan Bailey peut se réjouir de se voir offrir des rôles d'homme hétérosexuel alors qu'il est ouvertement homosexuel sans pour autant le porter en étendard. Ce n'était pas gagné d'avance car on lui a déconseillé d'en parler ! "Les discussions les plus conservatrices que j'ai eues me concernant alors que j'étais franc avec ma sexualité, de nos jours, ont été avec des hommes gays du milieu de l'industrie (...) Je ne cachais pas spécialement ma sexualité mais je n'ai jamais été malhonnête la concernant. Cela n'a simplement jamais été un besoin d'en parler. Il y a un sentiment de honte, je crois, qui est palpable chez des hommes gays de l'industrie. Mais il y a aussi cette compréhension hétéronormée de la sexualité", a-t-il précisé auprès d'Attitude.