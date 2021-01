La Chronique des Bridgerton (Netflix) : Diversité, intrigue... Lady Whistledown se confie

Attention SPOILER si vous ne connaissez pas encore l'identité de Lady Whistledown, l'auteure de délicieux ragots dans La Chronique des Bridgerton, nouvelle série produite par Shonda Rhimes pour Netflix. L'actrice qui interprète ce personnage incontournable du show - 63 millions de visionnages en un mois - a multiplié les confidences.

Dans cette adaptation de la saga littéraire Les Bridgerton de Julia Quinn, c'est l'actrice irlandaise Nicola Coughlan qui se glisse officiellement dans la peau de Penelope Featherington et, discrètement, dans celle de Lady Whistledown. La comédienne âgée de 33 ans a notamment tenu à réagir aux quelques critiques reprochant une diversité peu crédible puisque l'histoire se déroule dans l'Angleterre de 1813, pendant la Régence au cours de laquelle c'était le roi George III qui était sur le trône. "Vous voyez cette rengaine tenue par certaines personnes sur le mode 'la diversité dans des drames historiques ça marche pas' ? 63 millions de foyers pensent que ça marche alors.... Et vous vous souvenez que des gens ont essayé d'inverser la côte de popularité de la série sur IMDB car il y avait trop de diversité à l'écran ? Vous ne pouvez pas faire baisser notre côte maintenant qu'il s'agit du 5e meilleur démarrage de tous les temps sur Netflix", a-t-elle pris plaisir à relater sur Twitter.

Nicola Coughlan a aussi évoqué son rôle, révélant à Variety qu'elle ne savait pas qu'elle serait Lady Whistledown au moment de passer le casting car elle n'avait jamais lu les livres ! C'est une fois le rôle en poche, et après un tour sur des forums de fans qu'elle a fait la découverte. "Penelope est vraiment proche dans le coeur des lecteurs. C'est sur un forum que j'ai réalisé qui je serais. Quand j'ai vu cela, je me suis dit : 'Non, non, non, non ce n'est pas possible.'", a-t-elle raconté. Quant à la scène finale qui révèle son identité, l'actrice a expliqué qu'elle a été tournée dans le plus grand secret. "On m'a fait venir depuis l'Irlande et j'ai été testée, et testée, et testée [le tournage ayant eu lieu en pleine pandémie de coronavirus, NDLR] et j'ai fait les essayages. C'était hyper secret, personne ne devait savoir où j'étais ou ce que je faisais. Mais c'était très amusant à tourner", a-t-elle ajouté.

