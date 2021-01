Chronique des Bridgerton : Freddie Stroma, marié à une très belle comédienne...

Décidément, jouer les charmeurs, cela colle à la peau de Freddie Stroma. Le comédien britannique de 33 ans, qui espérait déjà séduire Hermione dans Harry Potter - il incarnait alors Cormac McLaggen - se retrouve désormais à essayer d'obtenir le coeur d'une jeune bourgeoise - Daphné Bridgerton jouée par Phoebe Dynevor- dans La Chronique des Bridgerton. Mais tout cela n'est que fictionnel puisqu'il n'est pas libre dans la vraie vie.

En effet, Freddie Stroma est un homme marié. Il a épousé une charmante comédienne : Johanna Braddy. Et entre eux tout est allé très vite puisqu'ils se sont rencontrés à l'été 2015, fiancés en mai 2016 et mariés en décembre de la même année. "Le meilleur moment pour nous c'était quand j'ai remonté l'allée vers l'autel. Il y a eu beaucoup de larmes. Nous ne l'oublierons jamais", avait confié l'actrice américaine de 33 ans, à The Knot. La cérémonie s'était tenue à Atlanta, aux Etats-Unis, la famille du marié faisant le trajet depuis l'Europe et même l'Asie pour certains.

Freddie Stroma avait fait la rencontre de Johanna Braddy grâce au tournage de la série Unreal dans laquelle il incarnait le personnage d'Adam Cromwell, le bachelor d'une émission de dating. Quant à l'actrice, elle jouait alors le rôle d'Anna Martin, une de ses prétendantes. Mais, aujourd'hui, aux yeux de l'acteur, nul doute qu'elle est pour lui "le joyau" d'un peu plus d'une saison, idéalement celui d'une vie entière...

Johanna Braddy, également vue dans les séries Greek, Shameless ou encore Quantico, avait déjà été mariée dans le passé. En novembre 2012, elle avait épousé l'acteur Josh Blaylock, son partenaire dans Video Game High School. Si elle n'a jamais dévoilé la date exacte de leur divorce, elle l'avait cependant confirmé sur Twitter en 2015.