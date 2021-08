Fabrice Luchini triomphe à Ramatuelle devant Nagui et sa femme Mélanie

La nouvelle édition du Festival de Ramatuelle se tient devant des milliers de spectateurs ravis de renouer avec la Culture après des mois de privation pour cause de pandémie de coronavirus. Humour, théâtre, musique... il y en a pour tous les goûts ! Le 7 août, c'était au tour de Fabrice Luchini de divertir le public.

Le célèbre comédien a présenté son spectacle intitulé Les écrivains parlent d'argent et, dans les rangs, on pouvait voir de nombreux VIP. On a ainsi vu l'animateur Nagui - qui a officiellement cédé les commandes de Tout le monde veut prendre sa place - tout sourire au bras de son épouse la comédienne Melanie Page. Il fallait aussi compter sur la présence de Gilles Bouleau, Daniel Benoin, Samuel Le Bihan, Elisabeth Guigou, son mari Jean-Louis, Micheline Pelletier, Laurent Dassault ou encore Bernard Murat, Jean Madar et sa femme Catherine, Paul Boujenah, Stéphane Richard et sa femme Narjis...

"Les textes de Zola, Marx, Péguy, Céline, Freud, Victor Hugo... sont conviés par Fabrice Luchini pour évoquer et nous faire réfléchir à l'Argent non pas d'un point de vue économiste, mais des rives de la littérature, de la philosophie, de la psychologie. Le spectacle où se mêle des retentissements musicaux, joue aussi sur les éléments biographiques Fabrice met en scène son double, le sur-anxieux qui suite à la crise de 2008 éprouve des angoisses par rapport à son propre Argent, en harpagon qu'il n'est pas", écrit le site officiel du Festival.

Le texte de présentation poursuit : "Luchini scénarise sa vie et cabotine pour mieux créer une sorte de palier de décompression entre le rire que provoque son cheminement personnel et le lyrisme de Péguy, les théories de Marx, le génie de Céline et la psychanalyse Freudienne (...) En plaçant l'argent au centre du théâtre, il fait ainsi avec talent, fraterniser les impossibilités."

C'est devant un amphithéâtre debout, croulant sous les applaudissements et d'une grosse jetée de coussins rouges qui Fabrice Luchini a quitté la scène, après plus de deux heures de spectacle incroyable !