M. Pokora si fier d'Estelle Lefébure et Philippe Lellouche : joyeuses retrouvailles dans le Sud

En attendant de partir en tournée puis de regagner la capitale et le Théâtre de la Madeleine, c'est au Festival de Ramatuelle qu'Estelle Lefébure, Philippe Lellouche et M. Pokora se sont retrouvés. Le 5 août 2021, les spectateurs ont pu découvrir (ou revoir !) la pièce de théâtre L'invitation, écrite par Hadrien Raccah, qui a déjà eu droit à trois saisons parisiennes. Dans le public, M. Pokora n'a pas manqué d'applaudir ses futurs partenaires de scène.

Dans cette seconde version de la comédie L'invitation, Patrick Chesnais donne la réplique à Estelle Lefébure et Philippe Lellouche. Ce dernier - également metteur en scène - jouait déjà dans la première série de représentations donnée avec Gad Elmaleh et Lucie Jeanne. Estelle Lefébure a ensuite endossé le rôle féminin de cette pièce à succès, non sans stress. Même après plusieurs levés de rideau, l'ancien mannequin a laissé voir son trac le temps d'une Story relayée sur son compte Instagram jeudi soir, dans les coulisses du Festival de Ramatuelle : "J'ai envie de crier ! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur...", a confié la jolie blonde de 55 ans, peu avant de monter sur scène (voir diaporama).

Sur Instagram également, M. Pokora a quant à lui partagé sa fierté de retrouver ses amis Philippe Lellouche et Estelle Lefébure. Il faut dire que le trio prépare activement son prochain spectacle : la comédie d'Hadrien Raccah intitulée Les grandes ambitions, qui fera ses débuts dès le 17 septembre prochain au Théâtre de la Madeleine à Paris.