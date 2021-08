Philippe Katerine soutenu par sa femme Julie Depardieu au Festival de Ramatuelle

La période des festivals a débuté depuis quelques semaines et c'est l'occasion de voir les artistes que l'on aime sur scène après des mois de confinement. Après les Francofolies de La Rochelle qui ont vu défiler de nombreuses stars de Vitaa et Slimane en passant par Claudio Capéo, le Festival de Ramatuelle n'a pas été en reste. S'il a commencé sur les chapeaux de roue samedi 31 juillet avec la prestation de Gad Elmaleh, devant un couple de stars, les spectateurs du dimanche ont eu la chance de voir un très beau spectacle de Philippe Katerine.

Le compagnon de Julie Depardieu, venue pour l'occasion accompagnée de Michel Boujenah (directeur artistique du festival), a présenté aux spectateurs son dernier album en date, Confessions. Un opus sorti en 2019 et qui lui a permis de remporter la Victoire de la musique en 2020 pour l'artiste masculin de l'année. Un album de qualité sur lequel on retrouve de nombreux artistes de renoms, à commencer par son beau-père Gérard Depardieu. La chanteuse belge Angèle et le musicien canadien Chilly Gonzales sont également sur l'album, tout comme Camille, Dominique A, Oxmo Puccino et Lomepal.

Un spectacle très original

Le chanteur de 52 ans a proposé une prestation de grande qualité et très inattendue, comme il en a l'habitude. Affublé d'un grand poncho en plume avec un bob et des tresses, il a fait le show sur scène. Adepte des changements vestimentaires, il est arrivé dans un pyjama avec deux singes en peluche autour du cou ! Les spectateurs n'ont sûrement pas dû s'ennuyer et parmi eux, on a vu quelques têtes connues. Patrick Bruel est venu voir l'ex d'Helena Noguerra, tout comme la présidente du festival, Jacqueline Franjou, accompagnée par Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées d'Emmanuel Macron.