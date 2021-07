Francofolies 2021 : Francis Cabrel, Claudio Capéo, Vitaa et Slimane... ils sont tous là !

C'est l'un des festivals les plus attendus en France chaque année. À l'image des Solidays ou des Vieilles Charrues, les Francofolies de la Rochelle font partie des festivals les plus appréciés des Français, qui n'hésitent pas à se rendre dans la belle cité rochelaise afin d'assister à des dizaines de concerts, donnés par les plus grandes stars francophones. Avec la particularité de se dérouler dans toute la ville et d'offrir de nombreux concerts gratuits, le festival a pu se tenir cette année.

Et pour cette édition 2021, les organisateurs ont vu les choses en grand ! De nombreux artistes très populaires sont venus enflammer la scène des Francos cette année. Démarré samedi dernier, le festival a connu une première journée très chargée. Au programme :Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Yelle ou encore Ben Mazué, rien que ça ! Un démarrage très attendu puisque Claudio Capéo était également de la partie. Le chanteur de 36 ans a fait vibrer la scène Jean-Louis Foulquier devant 5 000 spectateurs, le maximum autorisé actuellement.