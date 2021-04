Nicola Sirkis envoie un tacle gratuit à Vitaa et Slimane !

Répondant aux questions de Jérémy Kiffel sur Kiss FM, l'interprète de J'ai demandé à la lune, s'est lâché sur ses goûts musicaux du moment. Alors qu'il a sorti fin décembre 2020 un magnifique duo avec la chanteuse Christine and the Queens sur un reprise de 3e sexe, Nicola Sirkis a été questionné sur cette belle rencontre artistique. "Je ne voyais qu'elle en France pour pouvoir reprendre avec nous ce titre. Moi je suis cette artiste depuis très longtemps (...) je l'ai appelée au mois d'avril l'année dernière et je lui ai soumis l'idée", dévoile-t-il.

Le chanteur d'Indochine n'était pas certain que son idée soit la bonne, avant d'être rassurée par la chanteuse de 32 ans. "J'étais sidéré de savoir qu'elle adorait cette chanson, que c'était une chanson qui lui avait fait beaucoup de bien, donc c'était l'évidence. Je lui ai proposé de faire ce duo", raconte-t-il sur son coup de foudre artistique avec celle qui se fait aussi appeler Chris.

Vitaa et Slimane manquent de spontanéité et d'élégance

Nicola Sirkis met en avant la simplicité de leur rencontre et le processus créatif naturel qui s'est installé entre eux. "Ça s'est fait, c'était une aventure incroyable. (...) Ça devient quelque chose de complètement inhumain, de magique, de rare et cher", se réjouit le chanteur avant de faire une comparaison qui sonne comme une attaque en règle : "C'est à dire que c'est pas Vitaa et Slimane quoi. C'est quand même beaucoup plus spontané et beaucoup plus... on va dire... élégant."

Une attaque surprenante de la part du chanteur de 61 ans qui ne nous a pas habitués à ce genre de règlements de comptes. C'est d'ailleurs plutôt son frère qui le taclait dernièrement. Le chanteur sous-entend donc que le duo derrière l'album VersuS serait loin d'être naturel et que leur collaboration serait plus stratégique qu'autre chose.

Pas de réponse de la part de Vitaa et Slimane pour le moment, mais on imagine que ce genre de commentaire ne doit pas faire plaisir à entendre, surtout quand on a tout raflé, comme eux, dont le trophée de la meilleure chanson originale aux Victoires de la musique 2020, pour leur tube Ça va ça vient. Le duo fait donc encore le buzz après leur absence remarquée des plateaux télés il y a quelques semaines.