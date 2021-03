Vitaa et Slimane aux abonnés absents : ils ont ghosté Laurent Ruquier et Laurent Delahousse

Aucune info officielle n'a été communiquée pour justifier les absences de Vitaa et Slimane. Les deux interprètes de la chanson De L'or, extraite de la réédition VersuS : chapitre II et illustrée par un court métrage, n'ont pas réagi sur les réseaux sociaux. Vitaa y a pourtant partagé photos et vidéos souvenirs de vacances en famille aux Maldives. Gims et son épouse Demdem étaient également du voyage.

La dernière apparition télé de Vitaa et Slimane remonte au 10 février 2021. Le tandem a participé au concert de la "Symphonie pour la vie" au profit de l'Opération Pièces Jaunes, parrainée par Brigitte Macron, l'épouse du président de la République Emmanuel Macron, et le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps.

Quelques jours plus tôt, Vitaa et Slimane étaient sur la scène de l'Olympia de Paris pour la "New Live Experience", un concert virtuel diffusé sur Canal +. Amel Bent, Gims, son petit frère Dadju et Franglish étaient également à la programmation du show.

D'après nos informations, ils pourraient être cas contact. Donc attendons d'en savoir plus avant de " critiquer", car Vitaa et Slimane ce n'est leur genre... de planter.