Vitaa : Canon en bikini, elle profite de vacances en famille

Même en vacances en famille, Vitaa n'expose que très peu son époux et leurs deux bambins. "'Vivons heureux, vivons cachés' (my opinion). Fixer des limites, pour le bien de sa famille (ça n'engage que moi)...", a-t-elle récemment affirmé sur Instagram, suite à l'annonce du divorce de Kim Kardashian et Kanye West. L'artiste les taquine quand même, en se plaignant notamment de leur suractivité de Playstation.

Côté musique, Vitaa s'est récemment distinguée lors des concerts Symphonie pour la vie et New Live Experience. Ce dernier (et le plus récent) était un show virtuel à l'Olympia, diffusé en direct sur Canal +. Gims, Dadju et Amel Bent y ont également participé.

À la Symphonie pour la vie, initiative au profit de l'opération Pièces Jaunes, Vitaa a rencontré la première dame et marraine de la campagne de levées de fonds, Brigitte Macron. Cette fois, l'événement avait lieu au Théâtre national de l'Opéra Comique à Paris. Pascal Obispo, Manu Katché, Angélique Kidjo, Jane Birkin ou encore Dany Brillant y ont participé.