Vitaa consternée : son mari Hicham et leurs enfants lui font vivre un cauchemar

Le 23 janvier 2021, Vitaa pensait passer une agréable soirée en famille entourée de son mari Hicham et de ses fils Liham (9 ans) et Adam (6 ans). Malheureusement, un intrus a gâché ses plans. De forme rectangulaire, blanche et dotée de néons bleus, la Playstation 5 a obnubilé son époux et ses enfants qui ont passé une bonne partie de la soirée à jouer au jeu de foot Fifa. "Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire...Fifa sors de ma vie !" a écrit la chanteuse de 37 ans, visiblement excédée.

Discrètement, l'interprète du titre À fleur de toi s'est ensuite approchée des fils électriques qui alimentent la console et semblait déterminée à tout débrancher. "Cap ou pas cap ??", a commenté Vitaa, prête à tout pour retrouver enfin un peu de sérénité dans son foyer. Finalement, l'artiste s'est résignée et s'est assise dans son canapé, tentant bon gré mal gré de comprendre le match auquel jouaient ses enfants et son mari.

#Consternation

"Ça parle chinois avec leur père maintenant", a-t-elle écrit, avant d'ajouter le hashtag #Consternation. "Tu sais on a une bonne équipe hein ? On a une très bonne équipe", criaient ses fils dans le salon, "Vous allez mettre le paquet là ?", a ensuite demandé Hicham. Levant les yeux au ciel devant un tel spectacle, Vitaa a semble-t-il finalement déclaré forfait face à la diabolique Playstation.

Ce n'est peut-être que partie remise pour l'artiste qui déclarait lors d'une interview en décembre 2020 à France Inter : "Moi quand je rentre à la maison, je redeviens Charlotte, je suis une maman, je suis une femme au foyer, je suis comme tout le monde" ; mais aussi qu'il était important de "fixer des limites" aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Alors, l'acolyte de Slimane arrivera-t-elle à poser des limites... y compris avec les jeux vidéos ? Affaire à suivre...