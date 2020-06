Vitaa passionnée : grande déclaration d'amour à son mari Hicham

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux fans. Vitaa donne un rare accès à la sienne à ses admirateurs. La chanteuse a adressé une déclaration d'amour à son mari, l'"homme de l'ombre" Hicham Bendaoud, à l'occasion de la fête des Pères.

Les pères de famille étaient à l'honneur dimanche 21 juin 2020 ! Vitaa a commémoré la fête des Pères en publiant une photo de son mari, Hicham Bendaoud, et leur petit garçon, Adam. Père et fils y portent les mêmes shorts de bain et profitent d'un après-midi ensoleillé.

"À toi qui a totalement bouleversé le cours de ma vie il y a 10 ans, à toi qui m'as donné la chose la plus précieuse : une famille, la nôtre SaSoLiDamDamchou (...) Benda 4life (...) Je t'aime Doud si seulement tu savais combien", écrit @vitaa en légende.