La Chanson de l'année 2020 : Qui sont les grands gagnants ?

Organisé dans l'un des plus beaux lieux de la capitale, l'émission La Chanson de l'année a illuminé la cour d'honneur du Palais Royal de Paris le 12 juin 2020. Prévu initialement à Nîmes puis à Toulouse, le show a finalement été planifié dans la capitale en raison de l'épidémie de coronavirus. "Il fallait un lieu clos pour des raisons de sécurité évidentes. Il n'y aura pas de public, nous allons filmer les fans chez eux et les diffuser à l'antenne pour que les artistes ne se sentent pas seuls (...) cette émission sera un peu le festival de l'été que les artistes ne pourront pas avoir", avait confié Rémi Faure, directeur de programmes de flux de TF1 au Parisien.

Illuminations dans la "ville lumière"

Pour ce premier rendez-vous à ciel ouvert depuis la pandémie de covid-19 qui a touché la France, Nikos Aliagas a accueilli de nombreux artistes ayant marqué l'année 2020. Clara Luciani, Boulevard des Airs, Claudio Capeo, Tryo, Vianney, Dadju, Gradur, Amir, Patrick Bruel, Yannick Noah, Amel Bent, Pascal Obispo, El Capon,... Plusieurs stars de la chanson française ont pu se produire dans ce haut lieu de Paris connu pour ses majestueuses colonnes de Buren, lieu magique, mis à disposition par le Ministère de la Culture. Surprise de la soirée, le groupe Indochine est également apparu pour fêter ses quarante ans de carrière en interprétant son nouveau single Nos célébrations.

Merci !

Au terme d'un magnifique spectacle de sons et lumières mettant en compétition 16 artistes, c'est finalement le morceau Avant Toi de Vitaa et Slimane qui a remporté le précieux trophée de Chanson de l'année 2020. Vainqueur de la seizième édition du concours, Nikos a appelé Slimane en direct par visioconférence pour le féliciter. Comblé de cette victoire et reconnaissant, Slimane a tenu à remercier tous les téléspectateurs ayant voté pour son duo avec Vitaa. Seule fausse note (qui n'en était pas forcément une pour ses fans), certains internautes ont remarqué que le numéro de portable de l'artiste était visible à l'écran. Une aubaine pour certains qui ont tenté de joindre le chanteur par téléphone. Amusé, Slimane a ensuite publié sur Twitter : "Avant Toi chanson de l'année ! Merci ! Et puis bien évidement le numéro de tel n'existe plus ahaha je vous aime merci". Un petit cadeau en plus pour les fans qui n'a pas manqué de faire rire l'interprète du titre Viens on s'aime. En story, Vitaa a également remercié ses fans en écrivant : "On a gagné ! Merci à tous c'est la folie" puis s'adressant directement à Slimane : "Bravo mon frère, si fière de partager cette aventure folle avec toi, tous ces moments à jamais gravés".

La Chanson de l'année a été suivi par près de 3,49 millions de téléspectateurs (17,1 % de PDA) selon Médiamétrie. Un énorme succès pour l'émission qui avait été suivie l'année précédente par 2,90 millions de personnes, soit 15,9% de l'ensemble du public (21,7% FRDA-50).