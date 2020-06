La Chanson de l'année 2020 : Invités prestigieux et nouveau lieu de tournage

Quelle bonne nouvelle ! TF1 vient de dévoiler que,le programme La Chanson de l'année 2020, présenté par Nikos Aliagas et produit par DMLS TV, sera diffusé le vendredi 12 juin à 21h05. Cette année, le concours sera présenté depuis les jardins du Palais-Royal à Paris, magnifique écrin qui abrite les colonnes de Buren.

Si l'émission tournée habituellement dans les Arènes de Nîmes accueille environ 15 000 spectateurs, pour cette édition 2020, crise sanitaire oblige, il n'y aura pas de public. Mais ce show musical unique se déroulera comme toujours en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Le public quant à lui pourra voter pour sa chanson préférée en direct. Les votes ouvriront dès le début de l'émission et le gagnant sera annoncé à la fin. L'année dernière, c'est Amir et sa chanson Longtemps qui ont gagné La Chanson de l'année 2019. Et comment oublier le triple succès de Kendji Girac qui a gagné en 2018 avec Maria, Maria, en 2016 avec Me Quemo et en 2015 avec Andalouse ?

En plus des artistes en compétition (voir la liste ci-dessous), d'autres chanteurs viendront donner de la voix. Ce sera le cas d'Amir justement, de Patrick Bruel, Yannick Noah, Boulevard des airs, Tryo et El Capon.

Les 16 artistes et titres en compétition :

Avant toi, Vitaa et Slimane

Moula, Heuss L'Enfoiré

Ma jolie, Claudio Capéo

Bobo au coeur, Dadju

Retourner là-bas, Jean-Baptiste Guégan

Donnez-moi, Les Frangines

Facile, Camélia Jordana

Ma soeur, Clara Luciani

N'attendons pas, Vianney

Amour Censure, Hoshi

Comment est ta peine, Benjamin Biolay

Ne reviens pas, Gradur

Je danse encore, Bilal Hassani

Bim Bam toi, Carla

Meleğim, Soolking

A l'horizontale, Aloise Sauvage.