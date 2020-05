Hoshi : La chanteuse victime d'une malformation qui pourrait ruiner sa carrière

La bonne nouvelle, c'est que la chanteuse Hoshi sera bientôt de retour. Le 5 juin 2020, la jeune femme de 23 ans sortira son deuxième opus, Sommeil levant, dont un premier extrait est déjà disponible en ligne – splendide, touchant Amour censure - depuis le mois de décembre 2019. En revanche, la suite de sa carrière ne dépendra pas ni du succès critique, ni des millions de vues que ses clips engrangent sur YouTube. Comme elle l'a révélé dans les pages du magazines Télé 7 Jours, elle souffre d'un mal qui pourrait bien rendre la suite compliquée.

Dans ses nouveaux titres, Hoshi est empreinte de nostalgie. Elle évoque sa vie, ses préoccupations, ses pensées... mais aussi la surdité dans Fais-moi signe. Et pour cause. "J'ai perdu 40% de mes capacités auditives à cause d'une malformation qui me provoque des otites à répétition, explique-t-elle. J'ai été opérée six fois, mais rien n'y fait. C'est une bataille au quotidien et rien ne dit que je pourrai faire ce métier toute ma vie." Elle qui rêve de visiter le Japon depuis ses 5 ans – là-bas, Hoshi signifie "étoile" – ne peut même pas prendre l'avion pour s'y rendre à cause de ce même problème.

Parmi les thématiques de Sommeil levant, nous retrouvons l'indétrônable quête de l'autre, qu'elle évoquait déjà dans Il suffit d'y croire. Hoshi avait d'ailleurs quelqu'un à l'esprit en écrivant et composant ses nouveaux sons. "Impossible d'imaginer faire un album sans parler d'amour, précise-t-elle. Il est plus facile pour moi de parler d'un amour perdu que d'un amour présent. À ce propos, j'ai remercié mon ex de m'avoir quittée, car elle m'a inspiré pas mal de chansons."

Et pour tous ceux que cela dérange, sachez qu'elle n'a pas décidé de se laisser faire. Victime d'attaques lesbophobes après avoir embrassé une jeune femme aux Victoires de la musique, la chanteuse a déposé une plainte et certains coupables ont déjà été retrouvés. "Ce ne sont peut-être que des mots, mais ils font aussi mal que des coups", conclut-elle, déterminée à aller jusqu'au bout de cette procédure. Espérons que les siens résonnent davantage...

