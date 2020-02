Victoires de la musique 2020 : Hoshi défend l'amour avec ce baiser lesbien

Hier soir, on célébrait les 35 ans des Victoires de la musique. On fêtait également l'amour, et le droit d'aimer qui l'on veut, en cette Saint-Valentin, le 14 février 2020. Un message que l'artiste Hoshi a souhaité faire passer en chantant son titre Amour censure, à la Seine Musicale. Malgré un petit bug technique en début de performance, la chanteuse de 23 ans a livré un message fort.

"Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures ? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur, pour pas que je pense à en finir (...) Il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que l'amour sincère", a chanté Hoshi sur scène. Une performance qui s'est achevée par la diffusion de propos homophobes. C'est là qu'elle a embrassé une femme sur scène, véritable ode à la liberté d'aimer qui on veut.

Pour rappel, Hoshi était nommée dans la catégorie "révélation scène de l'année", qui a été remportée par la chanteuse Suzane. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont partagé l'image forte de ce baiser, remerciant Hoshi pour avoir fait passer un message aussi important.

De son vrai nom Mathilde Gerner, Hoshi a sorti son premier album Il suffit d'y croire en mars 2018, qui a connu un certain succès avec le titre Ta marinière. La même année, elle se disait victime d'un "coming out forcé" après la publication d'un article dans un magazine abordant son homosexualité ; la journaliste de Paris Match lui avait alors répondu. Un grave problème qui a également touché Angèle, après la diffusion de photos la montrant en couple avec l'humoriste Marie Papillon sans son accord.

Hoshi pleinement sa sexualité et avait ainsi posé avec sa chérie Mia, en novembre 2018, sur le tapis rouge de la cérémonie des NRJ Music Awards.