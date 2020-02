Victoires de la musique 2020 : Clara Luciani et PNL grands gagnants

La revanche. Après sa défaite de l'an passé, Clara Luciani a fini par remporter la Victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année, face à Angèle et Catherine Ringer. Une belle cérémonie qui s'est déroulée hier soir, vendredi 14 février 2020. Durant près de trois heures trente, avec de nombreuses séquences revenant sur les éditions précédentes, les Victoires 2020 ont vu plusieurs artistes de talent chanter depuis la Seine musicale.

La grande nouveauté de cette année était une réduction des catégories, ainsi les "musiques urbaines" disparaissent (et c'est tant mieux). Dans la catégorie album, celui d'Alain Souchon a gagné face aux Étoiles Vagabondes Expansion de Nekfeu, et Jeanine de Lomepal, celui de Vincent Delerm et Philippe Katerine. Ce dernier a d'ailleurs remporté la Victoire de l'artiste masculin de l'année. "Il y a un mois, je me disais t'es nul comme chanteur, ça arrive après trente concerts. Avec cet objet, ça va me redonner confiance. Merci pour ça", a-t-il déclaré.

PNL a enfin reçu un prix, pour leur clip Au DD, tourné sur la Tour Eiffel et depuis leur cité des Tarterêts. N.O.S et Ademo n'étaient - comme on pouvait l'attendre - pas présents pour venir chercher leur récompense. La Victoire de l'album révélation de l'année est allée à Les Failles, de Pomme. Angèle a remporté celle du concert ou de la tournée de l'année, grâce à son Brol Tour.

Le palmarès complet

Artiste masculin de l'année : Philippe Katerine

Artiste féminine de l'année : Clara Luciani

Chanson originale : Ça va, ça vient de Vitaa et Slimane

Création audiovisuelle : Au DD, de PNL

Album de l'année : Âmes fifties, d'Alain Souchon

Concert : Angèle (Brol Tour)

Révélation scène : Suzane

Album révélation : Les failles, de Pomme

Victoire d'honneur : Maxime Le Forestier

Hier, les Victoires de la musique ont réuni 2,41 millions de téléspectateurs jusqu'à 00h30, soit 15,5% sur l'ensemble du public. Un score en hausse par rapport à celui de l'an dernier, qui avait rassemblé 2,03 millions de curieux.