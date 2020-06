La Chanson de l'année 2020 : Un ministre s'invite, fan d'Amir, aux répétitions

C'est ce soir, vendredi 12 juin 2020, que sera diffusée en prime time sur TF1, La Chanson de l'année 2020, présentée par Nikos Aliagas. Un programme produit par DMLS TV et tourné dans les jardins du Palais-Royal à Paris, magnifique écrin qui abrite les colonnes de Buren. Et on apprend dans les pages du Parisien qu'un ministre a assisté aux répétitions et a particulièrement apprécié le passage d'un artiste en particulier.

Franck Riester, l'actuel ministre de la Culture, serait-il fan d'Amir ? Il semble en tout cas apprécier son travail. Jeudi 11 juin ont eu lieu les répétitions de la chanson de l'année, émission diffusée ce soir en prime sur TF1. C'est sous les fenêtres du ministère qu'elles se sont déroulées et Franck Rester n'a pas hésité à se mettre sur un des balcons du ministère de Culture pour observer le célèbre chanteur. Une attention que le mari de la discrète Lital et papa de Mikhaël (né en février 2019) a dû apprécier. Le ministre a même fait visiter son lieu de travail aux producteurs Anne Marcassus et Mathieu Vergne et a échangé avec Nikos Aliagas. "On devait être sur la place du Capitole à Toulouse. Nous voulions tout de même un lieu en plein air, car cette émission marque le début de l'été", a confié Mathieu Vergne. Et La Chanson de l'année 2020 est surtout le premier tournage en plein air d'une grosse émission depuis le début de la crise du coronavirus.

Le show musical se déroulera sans public, mais ce dernier pourra voter pour sa chanson préférée en direct. Les votes ouvriront dès le début de l'émission et le gagnant sera annoncé à la fin. Qui détrônera justement Amir, vainqueur de La Chanson de l'année 2019 ? Patrick Bruel, Yannick Noah, Boulevard des airs, Tryo et El Capon, Indochine seront également présents.

Les 16 artistes et titres en compétition :

Avant toi, Vitaa et Slimane

Moula, Heuss L'Enfoiré

Ma jolie, Claudio Capéo

Bobo au coeur, Dadju

Retourner là-bas, Jean-Baptiste Guégan

Donnez-moi, Les Frangines

Facile, Camélia Jordana

Ma soeur, Clara Luciani

N'attendons pas, Vianney

Amour Censure, Hoshi

Comment est ta peine, Benjamin Biolay

Ne reviens pas, Gradur

Je danse encore, Bilal Hassani

Bim Bam toi, Carla

Meleğim, Soolking

À l'horizontale, Aloise Sauvage.