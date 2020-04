Vitaa mariée depuis dix ans à Hicham, "homme de l'ombre"

Vitaa compte plus de 655 000 abonnés sur sa page Instagram. Alors quand la chanteuse de 37 ans donne rendez-vous à ses admirateurs et les autorise à lui poser toutes les questions qu'ils souhaitent, les sollicitations sont nombreuses.

Charlotte Gonin, le vrai nom de Vitaa, a ainsi répondu à des questionnements sur sa famille. Une personne s'est notamment demandé si elle était toujours avec son mari qui ne se montre jamais. L'artiste a répondu que oui et s'est expliquée sur l'extrême discrétion de celui qu'elle a épousé il y a maintenant dix ans : "C'est un homme de l'ombre. C'est ce que m'a fait craquer pour tout te dire. J'admire cette qualité chez lui. Il déteste la lumière." La dernière fois que Vitaa a été vue avec son mari remonte à février dernier, lorsqu'ils s'étaient rendus ensemble au Parc des princes pour le match PSG-Montpellier.

Quant à savoir comment se passe le confinement entre eux, Vitaa a fait savoir que la cohabitation était au beau fixe : "Pas trop mal en fin de compte. On est plutôt casanier, donc on est content. Bon là, je sens qu'il commence un peu à saturer, mais la maison est grande. Dieu merci, chacun a sa place." La maison de Vitaa est notamment dotée d'une piscine extérieure qui lui permet de bronzer et de s'amuser avec ses deux fils, Liham, 8 ans et demi, et Adam, 5 ans. Un autre internaute a voulu savoir si Hicham n'était pas jaloux de la grande complicité que Vitaa et Slimane partagent. "Lol, bah non, c'est mon frère, on est tous dans la même écurie", a-t-elle répondu.

Comblée avec ses deux garçons qui lui en font voir de toutes les couleurs, Vitaa aimerait bien agrandir une nouvelle fois la famille. S'agissant du prénom de ses fils, la chanteuse a fait savoir qu'elle avait dû faire passer à un "casse-tête" avec son mari, "entre signification religieuse et mixité culturelle de nos familles".

Lors de cette session questions-réponses, Vitaa a également révélé avoir repris un peu de poids après en avoir perdu pas mal. Pas un très gros écart puisqu'elle a pris 1,5 kg seulement et qu'elle a repris le contrôle avec le programme WW, dont elle est l'une des ambassadrices.