Vitaa, déjà amincie de 7 kilos, profite du confinement pour aller plus loin

Confinées chez elles, conformément aux mesures prises par les autorités, les stars communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Vitaa s'est longuement adressée aux internautes cette semaine. La chanteuse leur a notamment révélé avoir perdu du poids grâce à un programme efficace, et avoir souffert de boulimie.

Vitaa compte plus de 610 000 followers sur Instagram. 610 000 internautes auxquels elle a confié sa détresse causée par l'énergie débordante de ses deux fils, Liham et Adam (8 et 5 ans) en ce début de confinement. Ce mercredi 18 mars 2020, la chanteuse de 37 ans a profité d'un instant de répit pour échanger avec ses abonnés. Elle leur a adressé un message d'encouragement et les a mis au défit de faire de l'exercice. Elle-même compte profiter de cette période inédite pour poursuivre ses intenses efforts. Une pratique régulière à compléter par l'utilisation d'un programme WW (anciennement Weight Watchers), qui lui a permis de perdre des kilos.

"Ça fait maintenant 9 mois que je suis adepte et ambassadrice du programme, avec lequel j'ai perdu 7 kilos que je tiens totalement, avec le sport. Mais c'est avant tout l'alimentation, on va pas se mentir", a expliqué Vitaa dans sa story du jour. En naviguant dans la rubrique des recettes de l'application WW, Vitaa a également indiqué qu'elle se privait et souffrait de boulimie : "Privation + boulimie la nuit = moi avant" !

Vitaa a laissé cette période derrière elle. L'interprète de l'album VersuS (son projet commun avec Slimane) a en revanche gardé ses petits complexes, mais les surmonte, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. Elle les régale et les inspire avec les photos de ses looks, ou plus récemment, avec celles de ses vacances à Marrakech.