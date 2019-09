Vitaa et Slimane, leur album, leur amitié : "On a mis nos ego de côté" (EXCLU)

Qui aurait cru, un jour, que leurs voix s'entremêleraient de manière si juste ? En 2016, Slimane reprend le titre À fleur de toi de Vitaa et remporte la cinquième saison de The Voice : le point de départ d'une amitié formidable et d'un album, VersuS, qui l'est sans doute tout autant. Mais comment les deux chanteurs arrivent-ils à mêler la complicité à leurs projets professionnels ? "On se respecte beaucoup, explique le jeune homme à Purepeople. Quand on a accepté de faire ce projet, je pense qu'on a mis nos ego de côté. On a fait beaucoup de concessions, mais ce ne sont pas des concessions lourdes à porter. Moi, je m'étais préparé. Et puis on a une chance assez inouïe : on est vraiment souvent d'accord, nous deux contre le reste du monde. Il y a une vraie évidence."

Pari réussi pour Vitaa et Slimane qui font vibrer les ondes tout autant que les coeurs. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé le parfait équilibre pour accéder ensemble à la réussite que l'un n'a jamais rien à – gentiment – reprocher à l'autre pour le taquiner. "Ce que je préfère, c'est son calme avant la tempête, avoue la jeune maman. C'est quelqu'un de posé, de calme. Mais son petit défaut... c'est la tempête après le calme ! Il peut s'agacer pour des trucs, partir d'un coup... il faut le laisser, je le sais maintenant." Quant à lui, il déplore certains retards récurrents de Vitaa, mais trouve heureusement en elle une oreille fidèle : "Sa grande qualité, c'est qu'elle est vachement à l'écoute. Pas forcément que sur l'album, mais en tant qu'amie. Elle est dans l'acceptation de l'autre."