The Voice : Lara Fabian, Marc Lavoine, découvrez les quatre nouveaux coachs !

L'émission The Voice (TF1) fait peau neuve ! Ce n'est pas un coach qui cède son siège, mais les quatre coachs de l'année passée ! Explications.

Exit Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Pour l'édition The Voice 2020 ce sont Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo qui tenteront de faire gagner leur talent.

Pour Lara Fabian et Marc Lavoine, ce sera donc une grande première... enfin presque ! L'interprète du tube Je t'aime a déjà siégé dans la version québécoise de The Voice, intitulée La Voix, en 2018 et 2019. Depuis cet été, des rumeurs assuraient que Marc Lavoine avait été approché pour intégrer le programme. Les rumeurs disaient donc vrai ! De son côté, Pascal Obispo retrouvera son siège qu'il a délaissé pendant un an et Amel Bent, qui est coach dans The Voice Kids depuis 2018, se voit promue sur la version pour adultes !

Cet été, Jenifer avait laissé planer le doute sur sa participation à The Voice 2020. "Rien n'est décidé" avait-elle déclaré. Il y a quelques jours, pour le plus grand bonheur de ses fans, la chanteuse qui s'est mariée le 21 août dernier en Corse comme l'a dévoilé Gala, a posté une photo d'elle prise en studio d'enregistrement. "Retour en studio pour de nouvelles surprises. Je suis trooooop contente et j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir !!!!", a-t-elle écrit. La star de 37 ans a visiblement des projets à venir. Mika aussi a beaucoup à faire avec la sortie de son nouvel album My Name is Michael Holbrook, attendu pour l'automne. De son côté, Soprano est toujours dans The Voice Kids.

Depuis son arrivée en France, l'émission The Voice a vu défiler des coachs de renom : Jenifer (saisons 1 à 4 et saison 8), Garou (saisons 1 à 3 et saison 5), Florent Pagny (saison 1 à 7), Louis Bertignac (saisons 1 et 2), Mika (saison 3 à 8), Zazie (saisons 4 à 7), M. Pokora (saison 6), Pascal Obispo (saison 7), Julien Clerc (saison 8), Soprano (saison 8).