The Voice Kids 2019 : Patrick Fiori bloqué, Amel Bent à la traîne

Après cinq éditions couronnées de succès, The Voice Kids est de retour sur TF1 ce vendredi 23 août 2019 pour une sixième édition. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, un premier groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Émission The Voice Kids 5 du 23 août 2019.



Fanchon (12 ans)

Fanchon vient de Charnas dans le 07. Elle a deux passions, le chant et la gymnastique. Depuis un an et demi, elle prend des cours de chant pour parfaire son talent. Pour son audition, elle a choisi de reprendre Girl on Fire d'Alicia Keys. "Ce soir, je veux mettre le feu au plateau de The Voice Kids", a-t-elle avoué avant de monter sur scène.

Dès les premières notes, les coachs esquissent un sourire. Dès que le refrain arrive, la voix puissante de Fanchon séduit. Jenifer, Soprano et Patrick Fiori se retournent simultanément. Amel Bent est la seule coach à ne pas se manifester. "J'ai adoré ton timbre, ton souffle, mais ton vibrato me touche moins", a-t-elle commenté. Heureusement, les autres coachs sont bien plus emballés.

Fanchon choisit de rejoindre Patrick Fiori.



Natihei (8 ans)

Natihei a parcouru 15 000 km pour pouvoir participer à The Voice Kids. Comme notre Miss France 2019 Vaimalama Chaves, il vient de Tahiti ! Il chante depuis toujours : à la messe, à des anniversaires, dans des émissions de variétés locales... il dit être une "petite star, petite petite petite". Il a décidé de tenter sa chance ce soir avec L'amour existe encore de Céline Dion. C'est sa chanteuse préférée !

Dès les premières notes, les coachs repèrent l'accent du garçon qui roule ses "r". Amel Bent comprend qu'il est tout petit... Sur le refrain, Amel Bent et Jenifer se retournent. En fin de prestation, Soprano et Patrick Fiori rejoignent la bataille. Invités par Patrick Fiori et Soprano, la famille débarque sur scène avant le verdict final...

Natihei choisit de rejoindre Jenifer.



Fannie (15 ans)

Fannie a 15 ans et vient de Clermont-Ferrand. Elle chante depuis toute petite et compose depuis quelques années. C'est sa mère qui a envoyé des vidéos d'elle à la production de l'émission. Fannie pense qu'elle n'a pas forcément le talent pour participer. Elle va chanter A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, une chanson engagée.

Une fois sur scène, Fannie fait des merveilles avec sa voix jazzy émouvante. Jenifer est tout de suite emballée et se retourne. Amel Bent de tarde pas à entrer dans la compétition, suivie par Patrick Fiori. Soprano buzze finalement avec son crâne. Tous sont scotchés par la puissance vocale, l'interprétation et le timbre de voix. "Tu es bouleversante", lui lance Jenifer.

Fannie choisit de rejoindre Soprano.



Mini Div (14, 14 et 12 ans)

Clara, Marie et Eva forment le trio Mini Div. C'est lors d'un cours de chant dans le Sud de la France que le groupe apprend sa sélection pour les auditions à l'aveugle. Les filles se sont rencontrées durant des concours de chant et sont vite devenues copines. Ce soir, elles ont décidé de tenter leur chance en reprenant l'énergique It's Raining Men des Weather Girls. Marie a fait The Voice Kids 5 dans l'équipe de Soprano, Eva a participé aux auditions de The Voice 4.

Dès les premières notes, Amel Bent se met à danser... Quand Clara se met à chanter, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori se retournent. Jenifer les rejoint quelques instants plus tard. Le public est debout, c'est un carton. "Il y a trop de power qui émane de vous, les filles", lâche Amel Bent. Les filles décident de choisir leur coach au tirage au sort car elles ont toutes un coach préféré différent...

Mini Div rejoint Jenifer.

Eva (10 ans)

Passionnée de musique, Eva a appris chez elle, dans son jardin, qu'elle avait été retenue pour participer aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids. La fillette, folle de joie, a sauté dans les bras de sa mère ! Et pour tenter de bluffer les coachs, Eva a décidé d'interpréter La Foule d'Edith Piaf, sa chanteuse préférée. Un titre pas facile à maîtriser pour une enfant...

Le choix de la chanson interpelle, mais Patrick Fiori note un peu de mimétisme dans l'interprétation. Alors qu'Amel Bent et Jenifer pensent qu'Eva mérite de poursuivre l'aventure, ni l'une ni l'autre ne se retourne. C'est finalement sur les dernières notes que Patrick Fiori appuie sur le buzzer et laisse une chance à la jeune chanteuse.

Eva rejoint Patrick Fiori.



Soan (11 ans)

Direction l'île de la Réunion pour découvrir Soan. Le jeune garçon de 11 ans est bien décidé à se démarquer de ses camarades. Face aux coachs, il s'avance pieds nus et accompagné de son papa Jeannick qui fait partie d'un groupe de maloya traditionnel, une musique typique de la Réunion. Alors que son père joue du kayamb, le jeune Soan interprète La pluie lie vi tomber, un chant maloya de Jean-Claude Vladère.

Dès les premières notes, Soprano semble bluffé et buzze ! Le coach est rapidement suivi par Amel Bent, Patrick Fiori et Jenifer ! Carton plein pour le jeune Soan ! Tous sont emportés par le rythme du chant traditionnel interprété par le jeune Talent. En fin de prestation, Patrick Fiori chante à son tour une musique réunionnaise, accompagné de Jeannick.

Soan choisit de rejoindre Soprano.



Valéria (13 ans)

Cette fois, Nikos Aliagas propose aux téléspectateurs de découvrir ce prochain Talent à l'aveugle, comme les coachs. C'est sur un son d'Adele, All I Ask, que la jeune fille entre en scène et se lance. Rapidement, elle installe sa voix et séduit le public.

Le timbre de voix de Valéria n'a pas laissé les coachs indifférents... Après une toute petite hésitation, Jenifer a été la première à se retourner. Et elle n'a pas été la seule à vouloir avancer avec la jeune chanteuse. En effet, Patrick Fiori a suivi, tout comme Soprano quelques instants plus tard. Amel Bent ne s'est pas retournée mais elle n'a pas manqué de complimenter la jeune fille originaire de Suisse.

Valéria choisit de rejoindre Patrick Fiori.



Lisa (12 ans)

Venue tout droit de Strasbourg, la jeune Lisa n'est pas une inconnue puisqu'elle possède sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle partage des vidéos de reprises de chansons connues... et comptabilise, sur une vidéo seulement, déjà plus d'un million de vues ! Plutôt attirée par le r'n'b, Lisa interprète Reine de Dadju ce soir.

Après quelques instants au micro, Lisa a la surprise de voir un premier coach se retourner ! Soprano, qui ne pouvait s'empêcher de danser depuis son fauteuil, a sauté le pas. Il a rapidement été suivi par Patrick Fiori puis, en fin de prestation, Amel Bent a craqué à son tour. La star note "cette vibes" qui l'a poussée à se retourner, Patrick Fiori et Soprano enchaînent avec de jolis compliments eux aussi.

Lisa choisit de rejoindre Soprano.



Antonia (10 ans)

Antonia a 10 ans et vient de Port-de-Bouc, dans le 13. La fillette baigne dans la culture musicale depuis toute petite. D'origine gitane, elle a grandi entourée de musiciens. Son père a notamment été chanteur et s'est produit sur différentes scènes. C'est en partie grâce à lui qu'Antonia rêve d'une grande carrière. "Mon père, c'est mon idole. Il est beau, il chante bien, je l'aime... Il a tout", lance-t-elle.

La fillette interprète Historia de un amor de Luz Casal. Et dès les premières notes, Jenifer semble conquise et ne perd pas de temps à se retourner. La star est suivie par Soprano, qui craque lui aussi pour le timbre d'Antonia... tout comme Patrick Fiori. Enfin, Amel Bent buzze à son tour. C'est un sans faute pour la petite. Premier rebondissement entre les coachs : Soprano bloque Patrick Fiori !

Antonia choisit de rejoindre Amel Bent.

Enzo (11 ans)

Ce jeune Talent vient de la région toulousaine et tient son amour pour la musique de son grand-père, qui l'a initié à la guitare dès son plus jeune âge. Enzo n'est pas tellement attiré par les sonorités r'n'b et pop de sa génération mais plutôt par le blues. Ce soir, il interprète Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, guitare à la main.

En début de prestation déjà, Soprano remarque à l'oreille que c'est Enzo qui joue de la guitare et non les musiciens du plateau. Jenifer et Patrick Fiori se retournent à quelques secondes d'intervalle avant d'être finalement suivis par leurs deux autres camarades. Au moment des discussions, Soprano demande à Enzo d'interpréter un autre titre blues, le jeune garçon choisit Sweet Home Chicago des Blues Brothers.

Enzo choisit de rejoindre Amel Bent.

Roger (14 ans)

Du haut de ses 14 ans, Roger connaît sa force : son prénom comme il s'amuse à le dire ! "C'est un prénom unique... et très vieux, aussi", lance-t-il avec humour. Mais c'est surtout grâce à sa voix qu'il espère séduire les coachs et une en particulier. Son rêve ultime dans The Voice Kids : poursuivre l'aventure dans l'équipe d'Amel Bent, dont la voix le fait craquer.

Pour espérer attirer l'attention de la star, Roger interprète Soulman de Ben L'Oncle Soul. "Ah, ça j'aime bien !", lance Jenifer dès les premières notes. D'ailleurs, elle ne perd pas de temps avant de se retourner. Et elle n'est pas la seule à vouloir Roger dans son équipe : Soprano s'est aussi retourné !

Roger choisit de rejoindre Jenifer.

Aëlwenn (14 ans)

C'est à l'aveugle que les téléspectateurs découvrent ce nouveau Talent. Sur scène, dès les premières notes de Too Good at Goodbyes de Sam Smith, Amel Bent et Soprano se retournent et découvrent le visage d'Aëlwenn, jeune fille de 14 ans. Rapidement, Jenifer suit le mouvement et buzze à son tour.

"On n'est pas chez les Kids, ce n'est pas possible ! C'était sublime !", lâche Jenifer en fin de prestation, déconcertée par la voix puissante d'Aëlwenn. "Dès la première note, j'ai senti la maturité dans ta voix", poursuit Soprano. Et Amel Bent d'ajouter : "C'est du jamais entendu, je rêve de travailler avec toi, tu es unique."

Aëlwenn choisit de rejoindre Jenifer.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Mini Div, Roger, Aëlwenn.

Amel Bent : Antonia, Enzo.

Soprano : Fannie, Soan, Lisa.

Patrick Fiori : Fanchon, Eva, Valéria.

The Voice Kids 6, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.