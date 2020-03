Confinement - Vitaa submergée par la garde de ses deux fils : "C'est foutu" !

Vitaa - Photocall de la 35ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020. © Cyril Moreau/Bestimage People during the 35th 'Les Victoires De La Musique' Show At La Seine Musicale on February 14th, 2020 in Boulogne-Billancourt, France.14/02/2020 - Boulogne-Billancourt