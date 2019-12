Vitaa, maman poule : elle dévoile le visage de son grand fils Liham

On a fait beaucoup de concessions

En signant tous les deux en bas de la même page, Vitaa et Slimane n'auraient jamais imaginé un tel succès. Disque d'or, de platine puis de double platine, ils ont vendu plus de 220 000 albums depuis la sortie de l'opus, le 23 août 2019. "On se respecte beaucoup, expliquait le jeune homme à Purepeople en pleine promotion. Quand on a accepté de faire ce projet, je pense qu'on a mis nos ego de côté. On a fait beaucoup de concessions, mais ce ne sont pas des concessions lourdes à porter. Moi, je m'étais préparé. Et puis on a une chance assez inouïe : on est vraiment souvent d'accord, nous deux contre le reste du monde. Il y a une vraie évidence." Pour eux comme pour le public...