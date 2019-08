Vitaa : Maman câline pendant ses vacances à Monaco

Vitaa a parcouru du chemin depuis sa révélation au grand public en 2006 avec Confessions nocturnes, son inoubliable duo avec son amie Diam's. La chanteuse de 36 ans publiera dans quelques jours, le 23 août 2019, son sixième album studio, VersuS, qui a la particularité d'avoir été enregistré avec Slimane. Les deux artistes ont convié d'autres chanteurs sur certains de leurs titres, Gims, Kendji Girac ou encore Camélia Jordana et Amel Bent.

Impatiente de faire découvrir son nouvel opus, sur lequel figurent leurs tubes Je te le donne et Ça va ça vient, à ses milliers de fans, Vitaa profite d'un break bien mérité après des semaines de promotion et des prestations sur scène. Charlotte Gonin, de son vrai nom, a choisi Monaco pour se détendre en famille. Connectée en permanence à ses fans et aux 404 000 personnes qui la suivent sur Instagram, Vitaa partage avec eux son quotidien de vacancière.

Installée dans un sublime appartement surplombant le port de Monaco, la coach de The Voice Belgique a publié une série de trois photos le 13 août, s'exposant dans un tout autre rôle que celui d'artiste : celui de maman. La jolie jeune femme a été photographiée en compagnie de l'un de ses deux fils, le plus jeune, Adam, qui fêtera ses 5 ans en octobre.

Mère et fils apparaissent dans une piscine à débordement. Adam, les cheveux longs et lisses comme ceux de sa maman, est soigneusement équipé pour cette baignade avec des brassards. Vitaa partage avec lui un moment de complicité et un attendrissant baiser sur la bouche.

Adam n'est pas le seul à faire chavirer son coeur puisqu'elle est également la maman de Liham, 8 ans. Tous deux sont les fruits de son amour pour son mari Hicham, qu'elle ne montre presque jamais.