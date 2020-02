Vitaa "en panique" avec le coronavirus, Slimane se moque d'elle

En plus d'un très joli succès, Vitaa et Slimane partagent une grande complicité. Les deux chanteurs aiment rire de tout et de rien en toute circonstance.

Après avoir passé le week-end chacun de leur côtés les deux artistes se sont retrouvés à l'aéroport dans la soirée du dimanche 9 février 2020, pour prendre un vol direction Dubaï. Un voyage qui n'a pas été sans causer quelques frayeurs à Vitaa. En plein contexte de crise sanitaire avec le coronavirus, la chanteuse de 36 ans a craint pour sa santé. "Je suis en panique du coronavirus, j'appréhende ce voyage comme never", a-t-elle fait savoir dans l'une de ses stories Instagram, se filmant en direction du comptoir d'enregistrement. Voir que l'une des hôtesses portait un masque de protection n'a pas été pour la rassurer.

Afin de se protéger des possibles dangers, Vitaa est passée à la pharmacie pour s'approvisionner en masques et en a profité pour prendre un pour Slimane. Tous deux ont posé avec leur accessoire dans une autre story.

Le duo qui continue de cartonner avec son album VersuS a ensuite pris place à bord d'un avion Emirates, dans la classe business, où des pyjamas leur ont été gracieusement été proposés pour leur vol de nuit. Slimane a sauté sur l'occasion pour enfiler cette nouvelle tenue décontractée offerte. Pendant ce temps-là, Vitaa a sorti son attirail anti-microbes. Pour être certaine de ne pas être contaminée par le coronavirus dans l'avion, la chanteuse a désinfecté sa tablette à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Une scène filmée par Slimane, qui n'a pas hésité à se moquer d'elle avec humour. "Tu fais quoi Charlotte ?", lui a-t-il lancé, Charlotte étant le vrai prénom de Vitaa.

Avant de partir pour Dubaï, la chanteuse avait passé le week-end à Deauville avec son mari Hicham et leurs deux garçons. Toute la famille avait séjourné dans le prestigieux hôtel Barrière Le Normandy comme Vitaa l'a fait savoir avec une galerie photos publiée sur sa page Instagram.