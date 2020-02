Vitaa s'expose avec son mari Hicham et leurs fils pour une sortie foot

Vitaa (de son vrai nom Charlotte Gonin) a épousé Hicham en 2010. Très discrète sur sa vie de couple, elle confiait cependant en 2017 au magazine Gala :"À 25 ans, je tombe amoureuse d'Hicham. Il a 30 ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. À l'époque, quand il me regardait, je voyais Charlotte dans ses yeux, pas Vitaa. Ce qui m'a troublée car j'étais sentimentalement perdue, je ne savais plus à qui faire confiance. (...) Je lui ai résisté tant que j'ai pu, mais il a été très persévérant, et quand j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie, j'ai craqué."

Amoureuse et reconnaissante d'avoir rencontré celui qu'elle surnomme l'amour de sa vie, elle révélait également en 2014 dans l'émission Must Célébrités :"C'est quelqu'un qui m'a guérie du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses, de tout ce qui a pu me torturer, de mes erreurs de jeunesse que j'ai pu faire et qui m'ont fait du mal."