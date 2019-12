Vitaa : Rares images de ses fils Liham et Adam au ski

Même si elle ne l'a pas encore montré, il semblerait que son mari Hicham soit également de la partie. Tombé amoureuse de lui à 25 ans, Vitaa s'est déjà confiée sur les dessous de leur relation. "Il a 30 ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. À l'époque, quand il me regardait, je voyais Charlotte [elle s'appelle Charlotte Gonin, NDLR] dans ses yeux, pas Vitaa", avait-elle raconté.

Il semblerait que Vitaa se soit décidée à partager un peu plus de sa vie privée à ses abonnés. Le 28 décembre, déjà , elle partageait une photo du petit Liham à visage découvert pour la première fois. Très impliquée dans son rôle de maman, l'interprète de Ça va ça vient avait déjà expliqué à Gala comment la maternité avait changé sa vie. "J'ai adoré être enceinte, devenir mère a été pour moi une révélation. Oubliés mon fort caractère et mon côté fille fragile qui doute en permanence, je me suis épanouie. Je n'avais plus peur de rien, j'ai appris à relativiser. La maternité m'a guérie de tous mes maux, et m'a aussi rapprochée de ma mère", avait-elle confié.