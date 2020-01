Vitaa : Tendres photos du petit Adam, craquant sur les pistes

Des vacances décidément familiales, puisque Vitaa a publié une vidéo de son neveu sur Instagram, où ils dansent tous les deux au son de Maître Gims. Déjà présente à Val d'Isère le 30 décembre dernier, la chanteuse de 36 ans avait publié plusieurs photos de Liham (8 ans) et Adam.

Ses deux fils sont issus de son mariage avec un certain Hicham, qui semble faire partie du voyage. Très impliquée dans son rôle de maman, Vitaa avait déjà confié à Gala ce qui avait changé depuis qu'elle était devenue mère : "J'ai adoré être enceinte, devenir mère a été pour moi une révélation. Oubliés mon fort caractère et mon côté fille fragile qui doute en permanence, je me suis épanouie. Je n'avais plus peur de rien, j'ai appris à relativiser. La maternité m'a guérie de tous mes maux et m'a aussi rapprochée de ma mère."