Vitaa et Slimane complexés : "Nous ne nous aimons pas physiquement"

Pour la troisième semaine consécutive, Vitaa et Slimane se maintiennent à la première place du classement des ventes physiques et digitales. Avec l'album VersuS porté par des tubes comme Avant toi et Je te le donne, le tandem est couronné de succès. Ils sont même nommés aux prochaines Victoires de la musique pour la meilleure chanson originale, avec Ça va ça vient. "On est choqués, on est trop contents, on est trop touchés parce que c'est une première. Si on gagne une Victoire, ça sera la première", ont-ils réagi.

Il faut dire que Vitaa et Slimane squattent les radios et les plateaux télé depuis plusieurs semaines maintenant. Un paradoxe pour ce duo d'artistes pas friands des spotlights, comme ils le révèlent lors d'une interview pour Télé 7 jours. "Vitaa et moi n'avons pas le goût de la célébrité. Nous aimons écrire, composer, chanter... Ce qui va avec ne nous fait pas rêver. Nous sommes de grands timides", avoue Slimane. Cette pudeur leur vient de leur enfance compliquée, émaillée de nombreux complexes.

"Nous sommes de gros complexés. Déjà petits. Nous ne nous aimons pas physiquement. Gamin, j'ai fait le yoyo, j'ai connu l'obésité. Certains s'acceptent, je ne fais pas partie de ceux-là. C'est le combat d'une vie, je me bats contre les kilos. Je suis en train de gagner, j'en suis heureux", explique le chanteur de 30 ans. Et en effet, il s'est véritablement métamorphosé ces derniers mois en perdant 16 kilos. Du côté de Vitaa, elle confie toujours apprendre à s'accepter après avoir longtemps eu une mauvaise image de sa personne : "Je voulais être petite et fine, je suis grande et plutôt carrée. Je voulais des grands yeux, j'en ai des petits. Ado, je me détestais !" Des maux personnels qui sont loin de leur porter préjudice auprès de leurs fans...