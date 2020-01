Victoires de la musique 2020 : Angèle, Vitaa et Slimane... les nommés

Les mélomanes ont rendez-vous le 14 février prochain pour la 35e édition des Victoires de la musique. Autour de l'animatrice Daphné Bürki, il faudra compter sur une dizaine de figures du Service public pour remettre des prix, ainsi que sur le chanteur Florent Pagny, président d'honneur. La cérémonie affiche aussi quelques nouveautés.

Les 35es Victoires de la musique, organisées à la Seine Musicale, vont connaître un lifting, notamment grâce à une réforme du scrutin ! Comme le relate l'AFP, le nombre de votants – professionnels ou non – est ainsi passé de 600 à 900 membres. En outre, les Victoires passent de 13 à 8 catégories récompensées. Ont disparu les étiquettes des genres rock, électro, world, musiques urbaines et rap. De ce fait, les catégories album et chanson originale passent respectivement de 3 et 4 nommés à 5 nommés chacune, "afin d'exposer le plus d'artistes possible", selon les concepteurs. Tous les artistes nommés interpréteront leur titre en live et en direct durant la cérémonie. Enfin, le 3e tour de vote est ouvert au grand public, sur internet du 13 janvier au 14 février, et concerne deux nouvelles catégories, outre l'habituelle chanson originale : concert et création audiovisuelle.

Parmi les nommés, il faudra compter sur la nouvelle star de la chanson, Angèle, nommée dans trois catégories. La jeune Belge de 24 ans a fait un carton avec son disque Brol, écoulé tous supports confondus à 532 111 exemplaires. Le duo formé par Vitaa et Slimane, autre temps fort musical de l'année dernière avec le disque VersusS, est aussi en lice, tout comme Alain Souchon, PNL ou encore Philippe Katerine...

Les nommés :

Artiste masculin :

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Artiste féminine :

Angèle

Clara Luciani

Catherine Ringer

Album :

Âmes fifties – Alain Souchon

Confessions – Philippe Katerine

Jeanine – Lomepal

Les Étoiles vagabondes : expansion – Nekfeu

Panorama – Vincent Delerm

Chanson originale :

Allez reste – Boulevard des Airs feat. Vianney

Ça va ça vient – Vitaa & Slimane

Nue – Clara Luciani

Presque – Alain Souchon

Stone avec toi – Philippe Katerine

Concert :

Both sides – Jeanne Added

Brol Tour – Angèle

Le Grand Petit Concert – M –

Création audiovisuelle :

Au DD – PNL

Balance ton quoi – Angèle

Live Les Vieilles Canailles – Les Vieilles Canailles

Révélation Scène :

Hoshi

Aloïse Sauvage

Suzane

Album révélation :

Les Failles – Pomme

Maëlle – Maëlle

Tempéraments – Malik Djoudi