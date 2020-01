Angèle : Amours lesbiennes, bisexualité et homophobie... Elle se confie

Séparée du danseur Léo Walk depuis le printemps 2019, Angèle ne serait plus célibataire et aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une femme dont elle préserve l'identité. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Télérama du 4 janvier 2020, la chanteuse Belge est revenue sur la médiatisation de cette idylle. En novembre dernier, des photos publiées en couverture du magazine Public l'avaient montrée bras dessus bras dessous avec celle qui serait aujourd'hui sa compagne.

"Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça. C'est très violent de réaliser que des paparazzi se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre. J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée, a ainsi commenté celle qui a vendu le plus d'albums en 2019. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ?" Selon la jeune interprète de 24 ans, sa notoriété fulgurante aurait déjà eu raison de son couple avec Léo Walk.

Celle qui évoque ouvertement des amours lesbiennes dans les chansons Ta reine et Tu me regardes, issues de son album à succès Brol, ne souhaite pas devenir un porte-parole de la lutte contre l'homophobie pour autant : "En ce qui me concerne, je sens une très grande bienveillance de la part du public (...). Cela ne me dérange pas de porter des drapeaux, mais je ne peux pas le faire seule. Je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes. Ni au nom de toutes celles qui vivent des relations homosexuelles, a expliqué la soeur de Romeo Elvis. Je refuse que, demain, toutes les interview tournent autour de ce sujet (...). Je ne veux pas être définie ainsi. Je suis avant tout musicienne."