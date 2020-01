Angele et Johnny en tête du top albums 2019, Mika et Yannick Noah loin derrière

Avec 273 208 copies de leur album VersuS, Vitaa et Slimane sont les premiers surpris de leur jolie 8e position : "On le vit comme des enfants émerveillés, car on sait combien un tel succès est rare dans notre métier", a commenté la chanteuse de 36 ans à nos confrères. Le rappeur Lomepal et Aya Nakamura occupent quant à eux les 9e et 10e places.

Quelques déceptions françaises

Du leur côté, Jean-Baptiste Guégan et Clara Luciani confirment leur statut de révélation de l'année, de même que la jeune Américaine Billie Eilish. Sorti en octobre 2019, le dernier album de Mika intitulé My Name Is Michael Holbrook ne s'est quant à lui hissé qu'à la 140e place avec seulement 27 000 ventes, juste derrière Yannick Noah et son Couleur indigo, qui s'est écoulé à 34 000 exemplaires. Même s'il est l'artiste qui a vendu le plus de billets de concert l'année passée, -M - tombe en revanche à la 32e place des ventes de disques avec Lettre infinie.

Déception également pour d'autres artistes internationaux tels que Coldplay, Pink, Madonna, Taylor Swift ou même Céline Dion (dont le disque Courage est toutefois déjà certifié or), dont les derniers opus n'ont séduit qu'une petite partie des Français.