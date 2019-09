Johnny Hallyday, le nouvel album: "Une histoire de famille" validée par Laeticia

Aucun album posthume de Johnny Hallyday n'a été publié depuis la mort du rockeur préféré des Français, le 5 décembre 2017. Mon pays c'est l'amour, sorti en octobre 2018, avait été enregistré avant sa disparition.

Le 25 octobre 2019, les milliers de fans de Johnny Hallyday pourront découvrir Johnny, un album posthume et symphonique porté par Yvan Cassar. Les admirateurs du Taulier connaissent très bien ce grand homme de musique de 52 ans reconnaissable à sa longue chevelure : il a longtemps travaillé avec Johnny Hallyday et a été son directeur artistique.

Le Parisien est parti à sa rencontre à Londres, afin d'en savoir plus sur ce projet qui a conduit le pianiste de l'autre côté de la Manche. Il s'est entouré de 70 musiciens et 30 choristes du London Symphony Orchestra. "Cet album est une histoire de famille. Tous les participants ont travaillé avec Johnny, sont dans la filiation", confie-t-il. En entendant le mythique London Symphony Orchestra, qui a notamment accompagné les Beatles, Yvan Cassar en a les larmes aux yeux : "Aujourd'hui, je me suis fait cueillir par l'émotion plusieurs fois. Johnny est là, avec moi. Sa voix est dans ma petite tête à vie." Vivre pour le meilleur, Quelque chose de Tennessee, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Que je t'aime, Sang pour sang... Autant de titres réorchestrés qui figurent sur Johnny. "C'est le principe de cet album, je ne prends que des chansons que nous avons faites ensemble, dont on a discuté les arrangements", explique Yvan Cassar.

J'ai d'abord dit non

Universal est à l'origine de cet album posthume, pour lequel Yvan Cassar n'était, au départ, pas vraiment partant. "J'ai d'abord dit non à leur proposition, reconnaît le pianiste. C'était tellement difficile de revenir là-dessus. Mais ça m'a évoqué tant de souvenirs, de choses partagées." "Mille fois, il m'a parlé d'orchestre. J'ai l'impression que vingt ans plus tard, on va au bout de cette histoire. Et c'est joli", se félicite-t-il.

Parmi les nombreux souvenirs d'Yvan Cassar, ses débuts et leur première rencontre avant leur Stade de France 1998, alors que le pianiste venait d'achever une tournée avec Mylène Farmer. "Pendant trois semaines de répétitions, ça a été l'école de la vie. Johnny m'a mis une pression comme personne, m'a poussé à bout. Jusqu'au jour où j'ai pris ma valise : 'Écoute, et si ça ne te plaît pas, je comprendrai et je m'en irai.' Cela a été un élément déclencheur de notre relation", se souvient-il.

Avant de se lancer totalement dans cet album posthume, Yvan Cassar en a discuté avec Laeticia Hallyday, afin d'être certain que la dernière épouse de Johnny avait bien donné sa bénédiction. Le pianiste et la veuve se sont vus le 15 juin 2019 (date de l'anniversaire du Taulier), lors de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday située devant le Zénith de Toulouse. Un moment d'émotions intenses qu'ils avaient vécu ensemble et durant lequel Yvan Cassar avait interprété Que je t'aime au piano.