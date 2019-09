Laeticia Hallyday : Sébastien Farran déjà remplacé, André Boudou aux commandes

C'est une toute nouvelle stratégie que semble mettre en place Laeticia Hallyday, depuis qu'elle a renoué avec son père André Boudou. Le 10 septembre 2019, Sébastien Farran, le manager et dernier homme de confiance de Johnny, a annoncé sa prise de distance du clan Hallyday. Une démission pour le moins surprenante, qui indique un changement de cap radical pour la veuve du Taulier.

"J'avais fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son oeuvre dans l'esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu'il estimait, a expliqué le manager et producteur de 48 ans à l'AFP, mardi. C'est donc avec regret et non sans peine qu'aujourd'hui, je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure." Comme l'annonce Le Parisien ce mercredi, c'est Michel Jankielewicz qui a été désigné pour le remplacer. Selon nos confrères, il s'agit d'un ancien proche des Hallyday. À partir de 1998 et durant une décennie, il a pris part à la stratégie de communication du rockeur, qu'il a croisé quelques semaines avant sa mort en 2017, lorsqu'il était hospitalisé à Paris.

Le changement d'équipe de Laeticia Hallyday a débuté cet été, lorsqu'il a été annoncé qu'elle avait changé d'avocats en juillet dernier : la veuve de 44 ans sera désormais épaulée par l'avocat fiscaliste parisien Pierre Pradier – maître David Gordon-Krief annoncé en juillet s'étant désisté – et le Montpelliérain Gilles Gauer. Les deux hommes succèdent donc à l'avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslan. Ses filles Jade et Joy, 15 et 11 ans, sont quant à elles conseillées par Jacques Verrecchia, avocat historique de Johnny. Une nouvelle garde rapprochée qui coïncide avec le retour d'André Boudou dans la vie de sa fille Laeticia, après cinq ans de brouille. En faisant appel à d'anciens proches de Johnny et aux avocats qui ont géré ses propres démêlés judiciaires par le passé, l'homme semble avoir la main sur l'avenir de sa fille.

Le prochain rendez-vous judiciaire a été fixé au 6 novembre 2019 à la cour d'appel de Versailles. Dans son bras de fer contre David Hallyday et Laura Smet, autour du testament américain de leur père, Laeticia Hallyday a décidé de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 juillet. Celui-ci a en effet estimé que la justice française était compétente dans cette affaire d'héritage.