Laeticia Hallyday change d'avocats, ses filles défendues par un proche de Johnny

Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Ce 26 juillet 2019, l'AFP rapporte que sa veuve, Laeticia Hallyday, a changé d'avocats. Comme le révèle Le Point, elle sera désormais conseillée par le Parisien David Gordon-Krief et les Montpelliérains Alain Scheuer et Gilles Gauer, qui succèdent à l'avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslan. Selon nos confrères, ils "prendront en charge l'ensemble des contentieux la mettant en cause". De plus, "à la demande de Laeticia, ses filles Jade et Joy seront assistées par Jacques Verrecchia, avocat historique de Johnny Hallyday".

Une annonce surprenante, certainement liée à son choix de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre annoncée le 8 juillet dernier. Celui-ci s'estime compétent pour étudier la validité du testament américain du Taulier. Cela fait maintenant 17 mois que David Hallyday et Laura Smet s'opposent à Laeticia Hallyday autour de l'héritage du rockeur. Le testament favorise en effet sa veuve et leurs deux filles, Jade et Joy (14 et 10 ans).

Tout espoir de négociation entre les deux parties semblait vain, depuis que Laeticia Hallyday a décidé de faire appel et donc, de continuer à se battre pour faire respecter la volonté de son mari, décédé en décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon. Néanmoins, l'arrivée de ce nouveau panel d'avocats peut aussi laisser imaginer que de nouvelles négociations pourraient avoir lieu avec David et Laura, avant l'appel qui n'aura lieu qu'en novembre, au tribunal de Versailles.

Bien loin de ce bras de fer judiciaire parisien, la veuve de Johnny Hallyday profite pour le moment de ses vacances d'été dans les Antilles françaises. Comme tous les ans, Laeticia Hallyday et ses filles ont posé leurs valises dans leur magnifique villa Jade, sur l'île de Saint-Barthélemy, non loin du cimetière marin de Lorient où se trouve la dernière demeure du Taulier. La veuve de 44 ans est toujours aussi bien entourée puisqu'elle a déjà reçu la visite de sa copine Sandra Sisley ou encore de Marc-Olivier Fogiel, venu avec son mari François et leurs deux filles. Elle a également passé du temps avec une fan de son défunt mari avec laquelle elle s'est rendue sur sa tombe.