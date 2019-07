Laeticia Hallyday à Saint-Barth : elle invite une grande fan de Johnny chez elle

Repartie depuis de Saint-Barthélemy, cette fan a vécu ce séjour de plusieurs jours sur l'île comme un pèlerinage. Elle s'est bien évidemment rendue au petit cimetière marin de Lorient où Johnny Hallyday repose, selon sa volonté, depuis le 11 décembre 2017. Un an et demi après la mort du chanteur, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, les fans sont encore très nombreux à venir rendre hommage à leur idole en se recueillant sur sa tombe. Depuis le début de ces longues vacances à Saint-Barthélemy, Laeticia, Jade et Joy respectent leur rituel qui consiste à se rendre quotidiennement au cimetière. Depuis toujours, Laeticia a pris l'habitude de passer du temps avec les admirateurs de son homme là-bas, d'échanger des mots, mais aussi des étreintes avec eux.

Pauline s'est également rendue dans un lieu cher à Laeticia, la boutique d'Olivier Genet. Il est à l'origine des casquettes SBH (pour Saint-Barthélemy) que la veuve du Taulier affectionne tout particulièrement et dont elle ne se sépare presque jamais. Elle les fait voyager, comme lorsqu'elle s'était rendue au Vietnam en avril dernier.